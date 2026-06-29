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Роналдо: Мбапе ми напомня за мен в най-добрите ми години

Роналдо: Мбапе ми напомня за мен в най-добрите ми години

29 Юни, 2026 20:14 509 0

  • роналдо назарио-
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  • роналдо

Бразилската легенда сравни французина със себе си и похвали още Меси и Холанд

Роналдо: Мбапе ми напомня за мен в най-добрите ми години - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Легендарният бразилски нападател Роналдо Назарио не спести суперлативите си към Килиан Мбапе, когото сравни със себе си в най-силния период от кариерата си.

В интервю за “L’Équipe” двукратният световен шампион заяви, че звездата на Франция му напомня най-много на самия него.

„Мбапе ми напомня за мен в най-добрата ми форма. Начинът, по който играе, е много близък до моя. Той е една от големите звезди на съвременния футбол и естествен наследник на легендите в този спорт“, каза Роналдо.

Бразилецът отличи и Лионел Меси, като подчерта, че двамата с Мбапе са футболисти, които „надхвърлят статистиката“ и заслужават да бъдат сред най-великите реализатори в историята на световните първенства.

Роналдо отдели специално внимание и на Ерлинг Холанд.

„Той притежава головия нюх на Хари Кейн, силата на Уейн Рууни и скоростта на Роналдо“, заяви бразилската легенда.

Според него Франция, Аржентина, Испания и Германия са сред основните претенденти за световната титла, но Бразилия също остава в битката, макар вече да не е безспорният фаворит, какъвто е била в миналото.


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