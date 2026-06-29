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Бразилия надделя с обрат над Япония и продължава напред на Мондиал 2026

Бразилия надделя с обрат над Япония и продължава напред на Мондиал 2026

29 Юни, 2026 22:10 607 9

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  • футбол-
  • мондиал 2026

"Селесао" оцеля след напрегнат сблъсък и си осигури място на осминафиналите

Бразилия надделя с обрат над Япония и продължава напред на Мондиал 2026 - 1
Кадър: БНТ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилия постигна обрат с 2:1 над Япония в 1/16-финален двубой от Световното първенство по футбол 2026.

От първите минути "селесао" демонстрираха атакуващ дух – Бруно Гимараеш стреля опасно, но топката премина на косъм от вратата след рикошет. Японците обаче не се стъписаха и отговориха с организирани контраатаки.

В 29-ата минута Кайшу Сано изненада всички на терена, след като пресече подаване в центъра, напредна смело и с прецизен удар по земя изпрати топката в мрежата на Бразилия – 1:0 за Япония!

След почивката бразилците засилиха натиска. В 52-ата минута Гимараеш опита да изненада стража Сузуки с удар с глава, но японският вратар бе на мястото си.

Само минута по-късно Каземиро бе оставен непокрит в наказателното поле, но Томиясу изчисти топката от голлинията в последния момент.

Натискът даде резултат – в 56-ата минута Каземиро се възползва от отлично центриране на Габриел Магаляеш и с мощен удар с глава възстанови равенството.

Бразилия продължи да атакува, а Винисиус бе близо до втори гол, но топката срещна гредата.

огато изглеждаше, че двубоят ще се реши в продължения, резервата Габриел Мартинели се оказа на точното място в точното време. В последните секунди на добавеното време той получи перфектен пас от Гимараеш и с хладнокръвен удар оформи крайното 2:1 за Бразилия.

С този успех Бразилия се класира за осминафиналите, където ще срещне победителя от двубоя между Норвегия и Кот д’Ивоар. Срещата ще се играе в неделя от 23:00 часа българско време в Ню Йорк.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 субективен коментатор

    6 2 Отговор
    Крайно неприятен коментатор на мача.Непрекъснато, през цялото време хвалеше и се прехласваше по бразилците, само за тях говореше, като че ли няма друг отбор.Това не може да е коментар! Възклицания, повтаряне на думата "линии" , както и на "страшно",тоя не знае значението на думите.Кой го е пуснал в телевизията?

    22:27 29.06.2026

  • 2 Дзак

    2 0 Отговор
    ФИФА не дава никакви видеа!

    22:39 29.06.2026

  • 3 Слаби бразилци

    5 0 Отговор
    Слаби са бразилците. Имаха късмет,двата гола паднаха след груби грешки на японците.

    22:43 29.06.2026

  • 4 Някой

    1 1 Отговор
    Анчелоти може да променя нещата по време на мач. Само че Бразилия има огромен недостатък спрямо дори повечето отбори на световното. Не могат да пресират. Личеше си много първото полувреме, а второто поради доминацията не им се налагаше, че японците не правеха нищо в нападение.

    Коментиран от #8

    22:48 29.06.2026

  • 5 Истината-винаги

    4 1 Отговор
    Яд ме е за японците. Дано тия цига.и паднат следващия мач и да отпаднат от световното

    Коментиран от #6

    22:48 29.06.2026

  • 6 Ромео Църнев от Рио

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Истината-винаги":

    Наистина,типични .игани. Какви мутри!Сякаш са от Столипиново или Максуда, или Факултето.

    22:53 29.06.2026

  • 7 Сашо

    2 1 Отговор
    До края на първенството ще съм против Бразилия.

    22:56 29.06.2026

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Те никога не пресират! Това е само футбол.

    Коментиран от #9

    23:02 29.06.2026

  • 9 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Все едно нямат играчи за преса. Дори да тръгват към тези с топка пак не атакуват така. Все ще разчитат само на някой като Каземиро, а не може да се разчита на единични играчи за отнемане на топката. Испанците веднага биха хукнали на преса. Почти на всеки мач който гледах отбори играеха на преса.

    23:08 29.06.2026

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