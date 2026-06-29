Бразилия надделя с обрат над Япония и продължава напред на Мондиал 2026

Бразилия постигна обрат с 2:1 над Япония в 1/16-финален двубой от Световното първенство по футбол 2026.
От първите минути "селесао" демонстрираха атакуващ дух – Бруно Гимараеш стреля опасно, но топката премина на косъм от вратата след рикошет. Японците обаче не се стъписаха и отговориха с организирани контраатаки.
В 29-ата минута Кайшу Сано изненада всички на терена, след като пресече подаване в центъра, напредна смело и с прецизен удар по земя изпрати топката в мрежата на Бразилия – 1:0 за Япония!
След почивката бразилците засилиха натиска. В 52-ата минута Гимараеш опита да изненада стража Сузуки с удар с глава, но японският вратар бе на мястото си.
Само минута по-късно Каземиро бе оставен непокрит в наказателното поле, но Томиясу изчисти топката от голлинията в последния момент.
Натискът даде резултат – в 56-ата минута Каземиро се възползва от отлично центриране на Габриел Магаляеш и с мощен удар с глава възстанови равенството.
Бразилия продължи да атакува, а Винисиус бе близо до втори гол, но топката срещна гредата.
огато изглеждаше, че двубоят ще се реши в продължения, резервата Габриел Мартинели се оказа на точното място в точното време. В последните секунди на добавеното време той получи перфектен пас от Гимараеш и с хладнокръвен удар оформи крайното 2:1 за Бразилия.
С този успех Бразилия се класира за осминафиналите, където ще срещне победителя от двубоя между Норвегия и Кот д’Ивоар. Срещата ще се играе в неделя от 23:00 часа българско време в Ню Йорк.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 субективен коментатор
22:27 29.06.2026
2 Дзак
22:39 29.06.2026
3 Слаби бразилци
22:43 29.06.2026
4 Някой
Коментиран от #8
22:48 29.06.2026
5 Истината-винаги
Коментиран от #6
22:48 29.06.2026
6 Ромео Църнев от Рио
До коментар #5 от "Истината-винаги":Наистина,типични .игани. Какви мутри!Сякаш са от Столипиново или Максуда, или Факултето.
22:53 29.06.2026
7 Сашо
22:56 29.06.2026
8 Дзак
До коментар #4 от "Някой":Те никога не пресират! Това е само футбол.
Коментиран от #9
23:02 29.06.2026
9 Някой
До коментар #8 от "Дзак":Все едно нямат играчи за преса. Дори да тръгват към тези с топка пак не атакуват така. Все ще разчитат само на някой като Каземиро, а не може да се разчита на единични играчи за отнемане на топката. Испанците веднага биха хукнали на преса. Почти на всеки мач който гледах отбори играеха на преса.
23:08 29.06.2026