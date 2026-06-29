Бразилия надделя с обрат над Япония и продължава напред на Мондиал 2026

Бразилия постигна обрат с 2:1 над Япония в 1/16-финален двубой от Световното първенство по футбол 2026.

От първите минути "селесао" демонстрираха атакуващ дух – Бруно Гимараеш стреля опасно, но топката премина на косъм от вратата след рикошет. Японците обаче не се стъписаха и отговориха с организирани контраатаки.

В 29-ата минута Кайшу Сано изненада всички на терена, след като пресече подаване в центъра, напредна смело и с прецизен удар по земя изпрати топката в мрежата на Бразилия – 1:0 за Япония!

След почивката бразилците засилиха натиска. В 52-ата минута Гимараеш опита да изненада стража Сузуки с удар с глава, но японският вратар бе на мястото си.

Само минута по-късно Каземиро бе оставен непокрит в наказателното поле, но Томиясу изчисти топката от голлинията в последния момент.

Натискът даде резултат – в 56-ата минута Каземиро се възползва от отлично центриране на Габриел Магаляеш и с мощен удар с глава възстанови равенството.

Бразилия продължи да атакува, а Винисиус бе близо до втори гол, но топката срещна гредата.

огато изглеждаше, че двубоят ще се реши в продължения, резервата Габриел Мартинели се оказа на точното място в точното време. В последните секунди на добавеното време той получи перфектен пас от Гимараеш и с хладнокръвен удар оформи крайното 2:1 за Бразилия.

С този успех Бразилия се класира за осминафиналите, където ще срещне победителя от двубоя между Норвегия и Кот д’Ивоар. Срещата ще се играе в неделя от 23:00 часа българско време в Ню Йорк.