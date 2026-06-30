Новини
Спорт »
Световен футбол »
Звездата на Испания и Манчестър Сити Родри ще се оперира след Мондиала

Звездата на Испания и Манчестър Сити Родри ще се оперира след Мондиала

30 Юни, 2026 17:51 466 0

  • халф-
  • манчестър сити-
  • испания-
  • родри-
  • фабрицио романо-
  • контузия-
  • мондиала-
  • мексико-
  • сащ-
  • канада

Испанският полузащитник ще пропусне старта на сезона във Висшата лига

Звездата на Испания и Манчестър Сити Родри ще се оперира след Мондиала - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ключовият халф на Манчестър Сити и националния отбор на Испания - Родри, отново ще трябва да легне на операционната маса. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, 30-годишният носител на „Златната топка“ за 2024 година е получил контузия, чийто характер все още се пази в тайна.

Въпреки че Родри ще изиграе Мондиала в Мексико, САЩ и Канада, веднага след края на шампионата му предстои хирургическа интервенция. Медицинският екип на „гражданите“ е категоричен, че процедурата е наложителна, за да може испанецът да се възстанови напълно и да избегне по-сериозни усложнения в бъдеще.

Добрата новина за феновете на Манчестър Сити е, че отсъствието на Родри няма да бъде продължително. Очаква се той да пропусне само началните кръгове от новия сезон във Висшата лига, като възстановяването му ще протече под зоркия поглед на най-добрите специалисти. Клубът вече подготвя алтернативни варианти за средната линия, докато звездата се върне в игра.

Междувременно, след края на Световното първенство, ще бъдат подновени и разговорите между Родри и ръководството на Манчестър Сити относно нов контракт. Испанецът е един от най-важните играчи в състава на Пеп Гуардиола и клубът е решен да го задържи на „Етихад“ за още дълги години.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове