Звездата на Испания и Манчестър Сити Родри ще се оперира след Мондиала

Ключовият халф на Манчестър Сити и националния отбор на Испания - Родри, отново ще трябва да легне на операционната маса. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, 30-годишният носител на „Златната топка“ за 2024 година е получил контузия, чийто характер все още се пази в тайна.

Въпреки че Родри ще изиграе Мондиала в Мексико, САЩ и Канада, веднага след края на шампионата му предстои хирургическа интервенция. Медицинският екип на „гражданите“ е категоричен, че процедурата е наложителна, за да може испанецът да се възстанови напълно и да избегне по-сериозни усложнения в бъдеще.

Добрата новина за феновете на Манчестър Сити е, че отсъствието на Родри няма да бъде продължително. Очаква се той да пропусне само началните кръгове от новия сезон във Висшата лига, като възстановяването му ще протече под зоркия поглед на най-добрите специалисти. Клубът вече подготвя алтернативни варианти за средната линия, докато звездата се върне в игра.

Междувременно, след края на Световното първенство, ще бъдат подновени и разговорите между Родри и ръководството на Манчестър Сити относно нов контракт. Испанецът е един от най-важните играчи в състава на Пеп Гуардиола и клубът е решен да го задържи на „Етихад“ за още дълги години.