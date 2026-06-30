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Елена Рибакина с труден старт на Уимбълдън

Елена Рибакина с труден старт на Уимбълдън

30 Юни, 2026 19:48 398 0

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Казахстанската звезда оцеля след трисетов трилър срещу Лойс Боасон и продължава напред

Елена Рибакина с труден старт на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В първия кръг на тазгодишния Уимбълдън, казахстанската тенисистка Елена Рибакина трябваше да вложи всичките си умения и хладнокръвие, за да преодолее упоритата французойка Лойс Боасон. След почти два часа битка на корт №1, Рибакина се наложи с резултат 6:4, 1:6, 6:3 и си осигури място във втория кръг.

В откриващия сет Рибакина демонстрира стабилна игра на сервис, печелейки впечатляващите 82% от точките при първо подаване и реализирайки един пробив, който се оказа решаващ.

Във втората част обаче Боасон показа характер и обърна развоя, като взе два пробива и впечатли с 75% успеваемост на първи сервис.

Всичко се реши в третия сет, където втората поставена в схемата Рибакина отново намери ритъма си – спечели цели 94% от точките на първи сервис и направи ключов пробив, който ѝ донесе победата.

Във втория кръг на Уимбълдън Елена Рибакина ще се изправи срещу победителката от двубоя между Габриела Русе и Кейти МакНали.


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