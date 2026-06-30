Финландска сензация на Уимбълдън: Ото Виртанен изхвърли световния №5 Бен Шелтън

Финландският тенисист Ото Виртанен, който премина през квалификациите и заема едва 140-ото място в световната ранглиста, поднесе шок на феновете, като елиминира поставения под №4 в схемата американец Бен Шелтън. Мачът, изпълнен с драматични обрати и напрежение до последната точка, завърши с резултат 6:4, 3:6, 6:7(8), 6:2, 7:6(9) в полза на финландеца.

Двубоят между Виртанен и Шелтън се превърна в истински маратон, продължил цели 4 часа и 24 минути. Двамата тенисисти се срещнаха за първи път на професионално ниво, но финландецът демонстрира хладнокръвие и издръжливост, които му донесоха четвърта поредна победа на тазгодишния Уимбълдън. Виртанен не се огъна пред фаворита и показа, че в тениса всичко е възможно, когато вярваш в себе си.

В следващия кръг Ото Виртанен ще се изправи срещу британския талант Артър Фери, който заема 114-ата позиция в световната ранглиста.

Любопитен факт е, че двамата вече са се срещали веднъж – през 2022 година на тревните кортове в Нотингам, където финландецът надделя в три сета.