Очарователната Ана – Музата на Бруно Гимараеш

Докато светът следи с трепет всеки пас и асистенция на бразилския плеймейкър Бруно Гимараеш на Световното първенство по футбол 2026, малцина знаят, че зад неговия успех стои една изключителна жена – Ана. Тя не само пленява с външния си вид, но и с безрезервната си подкрепа, която оказва на любимия си от трибуните, заедно с техните двама синове – шестгодишния Матео и малкия Петер, който е само на две.

Историята на Ана и Бруно е като излязла от романтичен филм. Двамата са заедно вече седем години, но едва през юни 2023 г. решават да скрепят връзката си с брак. Тържествената церемония се състоя в подножието на емблематичната статуя на Христос Спасителя в Рио де Жанейро – символ на Бразилия и вечната любов. По време на сватбата емоциите взимат връх – сълзи на щастие се стичат по лицата и на двамата, докато си казват заветното „да“.

По случай първата им годишнина, Ана сподели в социалните мрежи прочувствено послание, което разтопи сърцата на хиляди фенове: „Ти си не само моят любим, но и най-добрият ми приятел. Ти си част от мен, и то най-добрата част. Заедно сме повече от двойка – ние сме семейство, нашият малък свят, в който любовта е всичко. Обичам те безкрайно!“

След три успешни години в английския Нюкасъл, Бруно Гимараеш се превърна в един от най-ярките таланти на Мондиал 2026, вече с четири асистенции на сметката си. Не е чудно, че интерес към него проявява дори шампионът Арсенал, а слуховете за евентуален трансфер стават все по-настойчиви. Каквото и да реши за бъдещето си, едно е сигурно – Ана и децата ще бъдат неговата опора и вдъхновение, където и да го отведе футболният път.