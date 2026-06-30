УЕФА разтърси Европа: Глоби 14 футболни гранда за финансови нарушения

Европейската футболна централа УЕФА разтърси футболната сцена, след като наложи строги дисциплинарни мерки на цели 14 елитни клуба. Причината? Нарушения на новите правила за финансова устойчивост, които целят да ограничат безразборните харчове и да гарантират честна конкуренция в европейските клубни турнири.

Сред санкционираните се открояват някои от най-големите имена на Стария континент – Ювентус, Челси, Нюкасъл, Астън Вила, Нотингам Форест, Фиорентина, Фенербахче и Партизан. Наказанията варират от солидни глоби до ограничения при регистрацията на нови футболисти за европейските надпревари.

Ювентус и Нюкасъл попаднаха в центъра на вниманието, след като не успяха да покрият изискванията за футболни приходи за периода 2023-2025 г. В резултат на това Ювентус ще трябва да плати 20 милиона евро, от които 14 милиона са условни, докато Нюкасъл е санкциониран с 10 милиона евро, като 7 милиона са условни. И двата тима са обвързани със споразумения за тригодишен мониторинг и трябва да приведат финансите си в ред до края на сезон 2028/29. Ако не изпълнят междинните цели, ги грозят още по-строги мерки, включително евентуално изваждане от европейските турнири.

Френският Ница и португалският Санта Клара получиха по-леки санкции, тъй като нарушенията им са временни – глобите са съответно 2 милиона евро (1.7 милиона условни) и 1 милион евро (850 хиляди условни). Астана и Партизан също не избегнаха наказанията, но сумите са значително по-ниски – 100 хиляди евро за казахстанците и 200 хиляди евро за сръбския гранд.

Втората вълна от санкции удари клубове, които са надвишили лимита от 70% разходи за състав спрямо приходите за 2025 г. Тук попадат Астън Вила, Челси, Нюкасъл, Нотингам Форест, Ница, Страсбург, АЕК Атина, Фиорентина и Фенербахче. Най-солени са глобите за Страсбург (25 милиона евро, 12 милиона условни) и Астън Вила (22.5 милиона евро, 15 милиона условни). Фенербахче, Фиорентина и Челси също ще трябва да се бръкнат дълбоко, а Нюкасъл получава допълнителна глоба от 3 милиона евро.

Страсбург и Астън Вила ще бъдат подложени на специален контрол – ограничения при регистрацията на нови играчи за европейските турнири през сезон 2026/27. При неизпълнение на поставените цели, част от глобите им може да стане окончателна.

Въпреки че са сред санкционираните, Челси и Астън Вила демонстрират напредък в намаляването на разходите за състав, което е причина част от глобите им да останат условни. Ако продължат по този път, санкциите може да бъдат смекчени.

Любопитен факт е, че Наполи и Болоня също са надвишили лимита за разходи, но избегнаха санкции, тъй като компенсираха с излишък по правилото за футболни приходи за 2025 и 2026 г.

Македонският Вардар бе санкциониран с 250 хиляди евро за непълна финансова отчетност. Клубът получи и строга заръка – при повторно нарушение в следващите три сезона ще бъде изваден от европейските турнири.

С тези безпрецедентни мерки УЕФА изпраща ясно послание: финансовата дисциплина вече не е пожелателна, а задължителна. Клубовете, които не се съобразят с новите реалности, рискуват не само солидни глоби, но и спортни санкции, които могат да променят съдбата им на европейската сцена.