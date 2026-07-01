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Викингски триумф в Тексас: Какво казаха главните действащи лица след драмата Норвегия – Кот д'Ивоар

Викингски триумф в Тексас: Какво казаха главните действащи лица след драмата Норвегия – Кот д'Ивоар

1 Юли, 2026 09:19 925 5

  • кот д'ивоар-
  • швеция-
  • мондиал

Ерлинг Холанд влезе в историята, докато „слоновете“ плачат заради пропуснатия шанс в Далас, а световните медии очакват мегасблъсъка с Бразилия

Викингски триумф в Тексас: Какво казаха главните действащи лица след драмата Норвегия – Кот д'Ивоар - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Драматичният успех на Норвегия над Кот д'Ивоар с 2:1 на стадион „AT&T“ в Далас предизвика вълна от емоционални коментари от двата лагера.

Скандинавците ликуват след първата си победа в елиминационна фаза на Мондиал, докато африканската нация напуска турнира с високо вдигната глава.

Реакциите на щабовете: Гордост в Осло и разбито сърце за Абиджан

Селекционерът на Норвегия Стале Солбакен изрази огромно облекчение и подчерта мъжеството на своя състав:

„Имахме страхотни шансове, съперникът също. Може би бяхме съвсем малко по-силни от тях. Най-много се гордея с реакцията ни, след като те изравниха резултата.“

Попитан за предстоящия мегасблъсък с Бразилия в Ню Йорк, той запази хладнокръвие:

„Не искам да мисля за това сега. Момчетата заслужиха правото да се порадват. Но Бразилия в Ню Йорк…“, остави отворено изречението си специалистът.

От другата страна, наставникът на Кот д'Ивоар Емерс Фае съжали за липсата на концентрация в решителните секунди. Щабът на „слоновете“ отчете, че тактическата промяна през второто полувреме и пускането на Амад Диало са дали резултат, но геният на Холанд е наказал единствената им груба грешка в края.

Думата на футболистите: Холанд вижда промяна в нацията, Диало е горд

Големият герой за скандинавците Ерлинг Холанд, който вече има 5 гола в турнира и записа историческия си 60-и гол с националната фланелка, бе изключително емоционален пред камерите на ФИФА:

„Страхотно е да видя, че това означава толкова много за цяла Норвегия. Мисля, че този момент ще промени футбола в страната ни завинаги. Това е нещо, което ни свързва допълнително, просто е трогателно.“

Авторът на изравнителния гол за Кот д'Ивоар Амад Диало сподели, че е горд от историческото представяне на тима на този Мондиал, въпреки огромното разочарование от късното отпадане. Социалните мрежи уловиха и мигове на спортсменство след последния съдийски сигнал – кадри, в които Сандер Берге утешава Ибрахим Сангаре, а Холанд прегръща Франк Кесие, обиколиха света.

Коментарите в медиите: „Пълното Холанд преживяване“

Световните спортни издания засипаха с хвалебствия голмайстора на Манчестър Сити.

  • The Athletic написа в своя анализ: „Добре дошли в пълното Ерлинг преживяване. Цял мач може да изглежда анонимен, но се появява точно когато трябва. Холанд стигна 60 международни гола в 53 мача – с 69 мача по-бързо от Меси и със 76 по-бързо от Кристиано Роналдо.“ Изданието обърна внимание и на ключовата роля на резервата Оскар Боб за победния гол.
  • Al Jazeera наблегна на драмата: „Кот д'Ивоар вкара мача в лудо темпо в Тексас, но вратарят Йорян Ниланд спаси Норвегия в добавеното време от продължения след опасен свободен удар на Диало.“
  • Българските медии (Sportal и Gong) акцентираха върху факта, че Норвегия се завърна на голямата сцена по най-убедителния начин след 28 години отсъствие от световни финали и сега предстои класически сблъсък, който връща спомените за легендарната им победа над Селесао през 1998 г.

Източници: Анализи и интервюта на The Athletic, Sportal.bg и Al Jazeera Sport


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По принцип

    1 0 Отговор
    Бразилия нямат кой знае какви футболисти и Норвегия има голям шанс да ги бие.

    Коментиран от #3

    09:45 01.07.2026

  • 2 Това ако е

    1 3 Отговор
    футбол здраве му кажете, пародия

    09:46 01.07.2026

  • 3 Абе

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "По принцип":

    Тия евро-фашаги си изрисували тениските с готически шрифт и ходят по терена като изпаднали германци..Бразилия ще ги разтресе..

    Коментиран от #4

    09:53 01.07.2026

  • 4 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    И това го изръси тук русонациста.

    10:13 01.07.2026

  • 5 Василеску

    1 0 Отговор
    Слоновата кост не отстъпваха изобщо,вижте корнерите - и реално са по-добри; но са и по-емоционални и директни и Халанд просто ги издебна.

    10:36 01.07.2026

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