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Пътят към 1/16-финалите: САЩ посреща Босна и Херцеговина в Калифорния в решителна битка за Световната купа

Пътят към 1/16-финалите: САЩ посреща Босна и Херцеговина в Калифорния в решителна битка за Световната купа

1 Юли, 2026 12:26 398 0

  • сащ-
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  • мондиал2026

Кристиан Пулишич се завръща в стартовия състав на Маурисио Почетино, докато балканските „дракони“ и 40-годишният Един Джеко мечтаят за исторически шок на „Сан Франсиско Бей Ериа Стейдиъм“

Пътят към 1/16-финалите: САЩ посреща Босна и Херцеговина в Калифорния в решителна битка за Световната купа - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Домакините от САЩ излизат рано сутринта в четвъртък /3.00/ българско време в първия си мач от директните елиминации на Мондиал 2026, изправяйки се срещу коравия тим на Босна и Херцеговина в Санта Клара, Калифорния.

Двубоят от 1/16-финалите противопоставя амбицирания съдомакин на турнира срещу един от най-опасните аутсайдери от зона УЕФА.

„Янките“ си осигуриха първото място в Група D след категорични победи над Парагвай (4:1) и Австралия (2:0). В последния си групов мач селекционерът Маурисио Почетино заложи на изцяло експериментален състав, което доведе до зрелищна загуба с 2:3 от Турция, но позволи на основните фигури да отдъхнат. Добрата новина за американците е завръщането на звездата Кристиан Пулишич, който е напълно възстановен от травма в прасеца и ще води атаката заедно с Фоларин Балогун.

От другата страна, Босна и Херцеговина вече сътвори история, прескачайки груповата фаза за първи път в своята история. Възпитаниците на Сергей Барбарез завършиха на трето място в Група B. Те направиха престижно реми с Канада (1:1), преклониха глава пред Швейцария (1:4), но в решителния сблъсък победиха Катар с 3:1. Главната заплаха за американската отбрана остава ветеранът и голмайстор №1 на страната Един Джеко, подпомаган от младата сензация на ПСВ Айндховен Есмир Байрактаревич, наричан още „Милуокския Меси“ поради факта, че е израснал в Щатите.

Букмейкърите определят САЩ като сериозен фаворит, но Почетино бе категоричен: „Този мач за нас е като финал. Няма място за отпускане“. Победителят от двойката ще се изправи на 1/8-финалите в Сиатъл срещу спечелилия двубоя между Белгия и Сенегал.

Източници: FIFA.com, ESPN и FOX Sports​


САЩ
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