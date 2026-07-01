Новини
Спорт »
Световен футбол »
ЦСКА пусна в продажба билетите за европейския сблъсък с Дери Сити

ЦСКА пусна в продажба билетите за европейския сблъсък с Дери Сити

1 Юли, 2026 11:41, обновена 1 Юли, 2026 11:45 502 2

  • цска-
  • дери сити-
  • билети

„Червените“ се завръщат в Лига Европа на 9 юли; пропуските вече са достъпни онлайн и по касите

ЦСКА пусна в продажба билетите за европейския сблъсък с Дери Сити - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА официално пусна в продажба билетите за предстоящия домакински мач от първия квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа срещу северноирландския Дери Сити.

Двубоят ще отбележи завръщането на „армейците“ на европейската сцена.

Мачът ще се играе на 9 юли (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Входовете за зрители в деня на срещата ще бъдат отворени в 19:30 часа.

Къде и как да купя билет?

Привържениците на столичния гранд могат да се снабдят с пропуски по няколко начина:

  • Онлайн: Чрез официалните платформи за продажба.
  • Физически каси: На стадион „Васил Левски“ (откъм ул. „Гурко“) с работно време от 10:00 до 19:00 часа. В деня на мача касите ще работят от 12:00 часа до началото на второто полувреме.
  • Официален магазин: Във фен магазина на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 (работно време 10:00–19:00 ч.).

От клуба призоваха феновете да купуват билети възможно най-рано, за да се избегнат големи опашки и струпвания непосредствено преди първия съдийски сигнал.

Цени и специални условия

  • Сектор за гости (Блок 25 и 26): 12 евро.
  • Деца до 7-годишна възраст: Влизат на стадиона напълно безплатно, но задължително с пълнолетен придружител.
  • Деца под 14 години: Всички придружители трябва предварително да попълнят и представят на входа задължителната декларация за непълнолетни лица.

За феновете на Дери Сити ще бъде осигурена и специална каса пред вход №9 на Националния стадион, която ще отвори два часа преди началото на срещата.

Източник: cska.bg / Sportal.bg


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само да не вали

    1 2 Отговор
    ЦСКА ги отнесе 2009г.Пак ще ги бие.

    Коментиран от #2

    11:59 01.07.2026

  • 2 Левски 1914

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само да не вали":

    Но 2009 година са били цска ,а сега са МЕНТЕ, Литекс ,който играе с лиценза на Етрополе.

    12:15 01.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове