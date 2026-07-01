ЦСКА пусна в продажба билетите за европейския сблъсък с Дери Сити

Ръководството на ЦСКА официално пусна в продажба билетите за предстоящия домакински мач от първия квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа срещу северноирландския Дери Сити.

Двубоят ще отбележи завръщането на „армейците“ на европейската сцена.

Мачът ще се играе на 9 юли (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Входовете за зрители в деня на срещата ще бъдат отворени в 19:30 часа.

Къде и как да купя билет?

Привържениците на столичния гранд могат да се снабдят с пропуски по няколко начина:

Онлайн: Чрез официалните платформи за продажба.

Чрез официалните платформи за продажба. Физически каси: На стадион „Васил Левски“ (откъм ул. „Гурко“) с работно време от 10:00 до 19:00 часа. В деня на мача касите ще работят от 12:00 часа до началото на второто полувреме.

На стадион „Васил Левски“ (откъм ул. „Гурко“) с работно време от 10:00 до 19:00 часа. В деня на мача касите ще работят от 12:00 часа до началото на второто полувреме. Официален магазин: Във фен магазина на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 (работно време 10:00–19:00 ч.).

От клуба призоваха феновете да купуват билети възможно най-рано, за да се избегнат големи опашки и струпвания непосредствено преди първия съдийски сигнал.

Цени и специални условия

Сектор за гости (Блок 25 и 26): 12 евро.

12 евро. Деца до 7-годишна възраст: Влизат на стадиона напълно безплатно, но задължително с пълнолетен придружител.

Влизат на стадиона напълно безплатно, но задължително с пълнолетен придружител. Деца под 14 години: Всички придружители трябва предварително да попълнят и представят на входа задължителната декларация за непълнолетни лица.

За феновете на Дери Сити ще бъде осигурена и специална каса пред вход №9 на Националния стадион, която ще отвори два часа преди началото на срещата.

Източник: cska.bg / Sportal.bg