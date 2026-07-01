ПАОК се раздели с двама конкуренти на Кирил Десподов

Гръцкият шампион ПАОК (Солун) официално се раздели с двама от основните си футболисти в предни позиции, които бяха директна конкуренция на българския национал Кирил Десподов. Става въпрос за руския полузащитник Магомед Оздоев и хърватското крило Лука Иванушец. Договорите на двамата играчи изтекоха и ръководството на клуба реши да не ги подновява, с което те вече са свободни агенти.

Хърватинът Иванушец беше привлечен в солунския гранд именно с цел да бъде алтернатива по крилото. Въпреки големите очаквания и постоянната ротация, той беше съпътстван от чести контузии и така и не успя трайно да измести капитана на българския национален отбор от титулярния състав.

Промени по време на лятната подготовка

Раздялата с двамата офанзивни футболисти съвпада с началото на лятната подготовка на ПАОК под ръководството на новия старши треньор Алесио Лиши, който наскоро замени на поста Разван Луческу. Италианският специалист няма да може да разчита на Кирил Десподов за първата лятна контрола срещу белгийския Беверен. Българинът продължава своето възстановяване в клубната база след претърпяна операция на пръст на десния крак и все още не тренира на пълни обороти с основната група.

Очаква се италианският наставник да използва напускането на Оздоев и Иванушец, за да даде шанс за изява на млади таланти от втория отбор на ПАОК и играчи с по-малко минути през изминалия сезон.

Източник: БНТ и Топспорт