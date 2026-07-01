ЦСКА 1948 и Марибор си размениха по три попадения

ЦСКА 1948 и местният колос Марибор изиграха истински трилър, завършил при резултат 3:3 в Словения. Контролната среща предложи на феновете цели шест гола, обрати и напрежение до последния съдийски сигнал.

Домакините от Марибор откриха резултата още в 12-ата минута, когато Репас се възползва от неразбирателство в защитата на българите и прати топката в мрежата.

Въпреки ранния шок, ЦСКА 1948 не се предаде и само 16 минути по-късно възстанови равенството. След нарушение пред наказателното поле Франко центрира прецизно към далечната греда, където Двали бе на точното място и реализира отблизо за 1:1.

Втората част започна с ново изпитание за "червените". Само три минути след подновяването на играта, нещастен автогол след центриране на Комороми върна преднината на Марибор.

Словенците не спряха дотук – в 57-ата минута Плава изведе Регба сам срещу Шейтанов и нападателят на домакините хладнокръвно покачи на 3:1.

Въпреки двата гола пасив, ЦСКА 1948 демонстрира борбен дух и не се отказа. В 87-ата минута Георги Русев върна надеждите на българския тим, след като засече подаване по земя и намали резултата на 3:2.

Драмата достигна своя връх във втората минута на добавеното време, когато отново Русев се разписа – този път с майсторски удар в близкия ъгъл, с което оформи крайното 3:3.