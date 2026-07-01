Резултати от контролни срещи на българските отбори играни днес

Резултати от контролни мачове играни на 1 юли:
Септември София - Вихрен Сандански 2:0
ЦСКА II - Монтана 1:1
Рилски спортист - Арда Кърджали 0:2
Черно море - Локомотив Горна Оряховица 0:0
Спортист Своге - Пирин Благоевград 0:2
Ботев Пловдив - Черноморец Бургас 4:0
Славия - Ботошани (Румъния) 4:0
Ботев Враца - Спартак Плевен 2:1
Дунав Русе - Добруджа Добрич 1:1
Марибор (Словения) - ЦСКА 1948 3:3
Локомотив София - Малишева (Косово) 3:2
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА