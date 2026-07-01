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Резултати от контролни срещи на българските отбори играни днес

Резултати от контролни срещи на българските отбори играни днес

1 Юли, 2026 21:48 522 0

  • черно море-
  • локомотив горна оряховица-
  • спортист своге-
  • пирин благоевград-
  • ботев пловдив-
  • черноморец бургас-
  • славия-
  • ботошани-
  • ботев враца-
  • спартак плевен-
  • дунав русе-
  • добруджа добрич-
  • марибор-
  • цска 1948-
  • резултати-
  • контроли

Славия и Ботев Пловдив сломиха съперниците си с по четири гола

Резултати от контролни срещи на българските отбори играни днес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от контролни мачове играни на 1 юли:

Септември София - Вихрен Сандански 2:0
ЦСКА II - Монтана 1:1
Рилски спортист - Арда Кърджали 0:2
Черно море - Локомотив Горна Оряховица 0:0
Спортист Своге - Пирин Благоевград 0:2
Ботев Пловдив - Черноморец Бургас 4:0
Славия - Ботошани (Румъния) 4:0
Ботев Враца - Спартак Плевен 2:1
Дунав Русе - Добруджа Добрич 1:1
Марибор (Словения) - ЦСКА 1948 3:3
Локомотив София - Малишева (Косово) 3:2


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