Дори Меси не беше пощаден на летището – усмивката му секна (ВИДЕО)

Националният отбор на Аржентина беше подложен на изключително стриктна проверка при пристигането си в Маями за мача срещу Кабо Верде. Полицията извърши контрол с металдетектори още при слизането от самолета, като прегледът включваше както играчите, така и техния багаж.
Лионел Меси първоначално прие ситуацията с усмивка и дори се разсмя по време на проверката. Настроението му обаче рязко се промени, когато видя служител по сигурността да отваря и преглежда личния му багаж. Очевидно капитанът на Аржентина не е почитател на подобни намеси в личното пространство.
Аржентина ще се изправи срещу Кабо Верде в нощта на 4 юли, като проверките на летището се оказаха неочаквано напрегнато начало на визитата им.
Watching Argentina board their flight outside the office is a good reminder: Next time you get annoyed by TSA, just remember, even Messi gets the metal detector 😂 pic.twitter.com/sa6iSYdfX0— Josh Chavis (@JoshChavis65) July 1, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мисля че се прекалява
Какво очаквате да видите ц4
Идват за най голямият спортен форум за годината още повече че специално той живее в маями
Някой чиновник се е взел много на сериозно
14:07 02.07.2026
3 Aлфа Bълкът
14:12 02.07.2026
4 демократ
14:23 02.07.2026
5 Зевзека
14:37 02.07.2026
6 Сбъркали
14:54 02.07.2026
7 Ферко
15:11 02.07.2026
8 Зико
Маями, там дрогата се лее, както от пластмасовите бирени бутилки у нас!
Жаден народа!!!
15:17 02.07.2026
9 Бончо
15:21 02.07.2026
10 Фифа, фафа, фуфа, и Уефа
15:35 02.07.2026
11 Мерки за сигурност
15:51 02.07.2026