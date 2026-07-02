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Дори Меси не беше пощаден на летището – усмивката му секна (ВИДЕО)

Дори Меси не беше пощаден на летището – усмивката му секна (ВИДЕО)

2 Юли, 2026 14:01 2 358 11

  • аржентина-
  • футбол-
  • лионел меси

Аржентинската звезда премина през щателна проверка в Маями, която не му се понрави

Дори Меси не беше пощаден на летището – усмивката му секна (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Аржентина беше подложен на изключително стриктна проверка при пристигането си в Маями за мача срещу Кабо Верде. Полицията извърши контрол с металдетектори още при слизането от самолета, като прегледът включваше както играчите, така и техния багаж.

Лионел Меси първоначално прие ситуацията с усмивка и дори се разсмя по време на проверката. Настроението му обаче рязко се промени, когато видя служител по сигурността да отваря и преглежда личния му багаж. Очевидно капитанът на Аржентина не е почитател на подобни намеси в личното пространство.

Аржентина ще се изправи срещу Кабо Верде в нощта на 4 юли, като проверките на летището се оказаха неочаквано напрегнато начало на визитата им.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мисля че се прекалява

    22 3 Отговор
    Това са публични личности
    Какво очаквате да видите ц4
    Идват за най голямият спортен форум за годината още повече че специално той живее в маями

    Някой чиновник се е взел много на сериозно

    14:07 02.07.2026

  • 3 Aлфа Bълкът

    12 3 Отговор
    Добре че не са му взели телефона, щяха да видят видеата му с Джани Инфантино...

    14:12 02.07.2026

  • 4 демократ

    10 2 Отговор
    ей такива простотии ме дразнят някой път

    14:23 02.07.2026

  • 5 Зевзека

    4 3 Отговор
    Анална проверка имало ли е ?

    14:37 02.07.2026

  • 6 Сбъркали

    5 0 Отговор
    Са ги с наши спортисти преди 1989 г. Тогава пренасяха, дънки, алкохоли и каквото друго успеят да краднат от западналия капитализъм...

    14:54 02.07.2026

  • 7 Ферко

    0 1 Отговор
    Важен е резултата, може и резилтата, утре сутрин! Тогава Меси, пк ще е сърдит!

    15:11 02.07.2026

  • 8 Зико

    1 2 Отговор
    Ами защо се чудите!? Там законите се спазват, наравно, както е в България, у нас!
    Маями, там дрогата се лее, както от пластмасовите бирени бутилки у нас!
    Жаден народа!!!

    15:17 02.07.2026

  • 9 Бончо

    1 0 Отговор
    Това е ежедневие в Америка при Тръмп. Имаш право да мълчиш и да съдействаш на неговото гестапо наречени АЙС. Ако се различаваш по външен вид от стандартите за бял, имаш проблем. Това е. Всеки сам си решава докъде е способен да понесе подобно отношение или по скоро унижение. Успех на всички отправили се към УСА.

    15:21 02.07.2026

  • 10 Фифа, фафа, фуфа, и Уефа

    0 3 Отговор
    Колкото по бързо ги махнат с Роналдо токова по добре за останалите играчи. Време е да ги пенсионира.

    15:35 02.07.2026

  • 11 Мерки за сигурност

    0 0 Отговор
    Служителя по сигурността е бръкнал да му обара златните топки вероятно.

    15:51 02.07.2026

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