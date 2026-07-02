Дори Меси не беше пощаден на летището – усмивката му секна (ВИДЕО)

Националният отбор на Аржентина беше подложен на изключително стриктна проверка при пристигането си в Маями за мача срещу Кабо Верде. Полицията извърши контрол с металдетектори още при слизането от самолета, като прегледът включваше както играчите, така и техния багаж.

Лионел Меси първоначално прие ситуацията с усмивка и дори се разсмя по време на проверката. Настроението му обаче рязко се промени, когато видя служител по сигурността да отваря и преглежда личния му багаж. Очевидно капитанът на Аржентина не е почитател на подобни намеси в личното пространство.

Аржентина ще се изправи срещу Кабо Верде в нощта на 4 юли, като проверките на летището се оказаха неочаквано напрегнато начало на визитата им.

Watching Argentina board their flight outside the office is a good reminder: Next time you get annoyed by TSA, just remember, even Messi gets the metal detector 😂 pic.twitter.com/sa6iSYdfX0 — Josh Chavis (@JoshChavis65) July 1, 2026