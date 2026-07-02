Шестима напускат националния отбор на Германия, предстои мащабно обновление

След Световното първенство през 2026 година, националният отбор на Германия се изправя пред истинска революция. Ветерани и ключови фигури се сбогуват с екипа, а на хоризонта се задава свежа вълна от таланти. Футболната общественост е в очакване на новото лице на Бундестима.

Легендарният страж Мануел Нойер, който се завърна специално за Мондиала, официално приключва с международната си кариера. След години, изпълнени с триумфи и незабравими спасявания, той слага край на престоя си под рамката на германската врата.

Треньорската позиция също е под въпрос. Макар Юлиан Нагелсман да има договор за още две години, слуховете за неговото освобождаване стават все по-настойчиви. Ръководството на федерацията обмисля сериозни промени, които могат да доведат до нов селекционер още преди следващия квалификационен цикъл.

Според авторитетното издание "Билд", още петима футболисти са изиграли последните си мачове с националната фланелка. Леон Горетцка, Лирой Сане, Антонио Рюдигер, Паскал Грос и Оливер Бауман най-вероятно няма да бъдат повикани повече. Техният опит и класа ще липсват, но това отваря врати за нови имена и свежи идеи в състава.

Въпреки бурните промени, капитанът Йозуа Кимих ще продължи да води отбора напред. Той ще бъде гръбнакът и вдъхновителят на обновения Маншафт, който ще се стреми към нови върхове в предстоящите квалификации и мачове от Лигата на нациите.

С толкова значими промени, германският национален отбор се готви за нова страница в своята история.