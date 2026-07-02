Шестима напускат националния отбор на Германия, предстои мащабно обновление

След Световното първенство през 2026 година, националният отбор на Германия се изправя пред истинска революция. Ветерани и ключови фигури се сбогуват с екипа, а на хоризонта се задава свежа вълна от таланти. Футболната общественост е в очакване на новото лице на Бундестима.
Легендарният страж Мануел Нойер, който се завърна специално за Мондиала, официално приключва с международната си кариера. След години, изпълнени с триумфи и незабравими спасявания, той слага край на престоя си под рамката на германската врата.
Треньорската позиция също е под въпрос. Макар Юлиан Нагелсман да има договор за още две години, слуховете за неговото освобождаване стават все по-настойчиви. Ръководството на федерацията обмисля сериозни промени, които могат да доведат до нов селекционер още преди следващия квалификационен цикъл.
Според авторитетното издание "Билд", още петима футболисти са изиграли последните си мачове с националната фланелка. Леон Горетцка, Лирой Сане, Антонио Рюдигер, Паскал Грос и Оливер Бауман най-вероятно няма да бъдат повикани повече. Техният опит и класа ще липсват, но това отваря врати за нови имена и свежи идеи в състава.
Въпреки бурните промени, капитанът Йозуа Кимих ще продължи да води отбора напред. Той ще бъде гръбнакът и вдъхновителят на обновения Маншафт, който ще се стреми към нови върхове в предстоящите квалификации и мачове от Лигата на нациите.
С толкова значими промени, германският национален отбор се готви за нова страница в своята история.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да махат
Коментиран от #5
16:09 02.07.2026
2 До ерман
Във Франция се обновиха и създадоха национален отбор на Африка.
Англия се обновиха и вече са национален отбор на бившите колонии.
Германия трябва да създадат национален отбор на мюсулманските държави.
Успех!
16:13 02.07.2026
3 Да, да
16:18 02.07.2026
4 Лост
16:30 02.07.2026
5 Хммм
До коментар #1 от "Да махат":Отборът им беше много силен. С този отбор те станаха Световни шампиони, а 94г. пак завършиха достойно. България тогава беше с Любен Беров и в най-силните си години. Сегашните метисти отпаднаха още в групите.
16:36 02.07.2026
6 Така де
Германия винаги печели когато натиска нон стоп.
17:22 02.07.2026
7 С Българският отбор
Колко черни ще има?
17:51 02.07.2026