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Шестима напускат националния отбор на Германия, предстои мащабно обновление

Шестима напускат националния отбор на Германия, предстои мащабно обновление

2 Юли, 2026 16:06 1 221 7

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  • квалификации-
  • лига на нациите

Краят на една епоха за Маншафта

Шестима напускат националния отбор на Германия, предстои мащабно обновление - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След Световното първенство през 2026 година, националният отбор на Германия се изправя пред истинска революция. Ветерани и ключови фигури се сбогуват с екипа, а на хоризонта се задава свежа вълна от таланти. Футболната общественост е в очакване на новото лице на Бундестима.

Легендарният страж Мануел Нойер, който се завърна специално за Мондиала, официално приключва с международната си кариера. След години, изпълнени с триумфи и незабравими спасявания, той слага край на престоя си под рамката на германската врата.

Треньорската позиция също е под въпрос. Макар Юлиан Нагелсман да има договор за още две години, слуховете за неговото освобождаване стават все по-настойчиви. Ръководството на федерацията обмисля сериозни промени, които могат да доведат до нов селекционер още преди следващия квалификационен цикъл.

Според авторитетното издание "Билд", още петима футболисти са изиграли последните си мачове с националната фланелка. Леон Горетцка, Лирой Сане, Антонио Рюдигер, Паскал Грос и Оливер Бауман най-вероятно няма да бъдат повикани повече. Техният опит и класа ще липсват, но това отваря врати за нови имена и свежи идеи в състава.

Въпреки бурните промени, капитанът Йозуа Кимих ще продължи да води отбора напред. Той ще бъде гръбнакът и вдъхновителят на обновения Маншафт, който ще се стреми към нови върхове в предстоящите квалификации и мачове от Лигата на нациите.

С толкова значими промени, германският национален отбор се готви за нова страница в своята история.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да махат

    7 3 Отговор
    шестима бели, че няма достатъчно нигъри в германския национал. През 1994 като бяха само бели кво стана? Айнцу, цвайнцу, драйнцу дрън. Германия е турско-африканско-арабска страна и бели нямат място в национала

    Коментиран от #5

    16:09 02.07.2026

  • 2 До ерман

    5 2 Отговор
    Да се обновят както вече направиха Франция и Англия.
    Във Франция се обновиха и създадоха национален отбор на Африка.

    Англия се обновиха и вече са национален отбор на бившите колонии.

    Германия трябва да създадат национален отбор на мюсулманските държави.
    Успех!

    16:13 02.07.2026

  • 3 Да, да

    1 0 Отговор
    Останат само арийци, да ги видим колко струват. Същото се отнася до всички национални играчи на европа.

    16:18 02.07.2026

  • 4 Лост

    1 0 Отговор
    В.Божинов-Новото ще е като старото, само че ново.

    16:30 02.07.2026

  • 5 Хммм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да махат":

    Отборът им беше много силен. С този отбор те станаха Световни шампиони, а 94г. пак завършиха достойно. България тогава беше с Любен Беров и в най-силните си години. Сегашните метисти отпаднаха още в групите.

    16:36 02.07.2026

  • 6 Така де

    1 0 Отговор
    Германия изгуби духа си за ПОБЕДА
    Германия винаги печели когато натиска нон стоп.

    17:22 02.07.2026

  • 7 С Българският отбор

    0 0 Отговор
    Какво става?
    Колко черни ще има?

    17:51 02.07.2026

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