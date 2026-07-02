Юлия Стаматова отстрани американка за четвъртфинал в Сърбия

Тенисистката Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия), който е с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставената под №6 българка победи квалификантката Саманта Имбо Нлога от САЩ с 6:3, 6:4 за 103 минути.

33-годишната Стаматова преодоля ранен пробив пасив, след което със серия от три поредни гейма спечели първия сет. Във втората част тя реализира ключов брейк за 5:4 и затвори мача с четири поредни точки на собствен сервис.



Други две българки – Брияна Иванова и Виктория Велева, бяха елиминирани във втория кръг.

17-годишната квалификантка Иванова претърпя поражение от представителката на домакините и водачка в схемата Аня Станкович с 3:6, 6:7(5) след 99 минути на корта. Тя допусна изоставане от 0:3 в началото и не успя да навакса, а във втория сет стигна до тайбрек, но в него Станкович поведе с 5:3 точки и удържа преднината си до края.



22-годишната Велева пък отстъпи на №2 Дуня Марич (Сърбия) с 3:6, 3:6 за 70 минути, след като пропиля ранен пробив аванс във втория сет.