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Кой ще поеме "лалетата"? Тен Хаг и Слот в надпревара за националния пост на Нидерландия

Кой ще поеме "лалетата"? Тен Хаг и Слот в надпревара за националния пост на Нидерландия

2 Юли, 2026 22:55 457 0

  • нидерландия-
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  • ерик тен хаг-
  • арне слот

"Оранжевите" търсят нов лидер – двама именити треньори са начело в списъка

Кой ще поеме "лалетата"? Тен Хаг и Слот в надпревара за националния пост на Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като националният отбор на Нидерландия преживя горчиво разочарование на Световното първенство, отпадайки на 1/16-финалите след инфарктна дузпова драма срещу Мароко (1:1 в редовното време и продълженията), "лалетата" са изправени пред нова ера. Роналд Куман, който до момента водеше тима, обяви незабавното си напускане чрез социалните мрежи, оставяйки вакантен един от най-желаните треньорски постове в Европа.

Веднага след новината за оттеглянето на Куман, вниманието на футболната общественост се насочи към две добре познати имена – Ерик тен Хаг и Арне Слот. И двамата са доказани специалисти, които вече са оставили ярка следа в европейския футбол.

Тен Хаг, който до неотдавна бе начело на Байер Леверкузен, има богат опит и впечатляваща визитка. Въпреки краткия си престой в германския клуб през 2025 година, където изведе отбора в три срещи, той бързо се завърна в родината си като технически директор на Твенте. Неговият тактически нюх и способността да изгражда боеспособни състави го правят един от най-желаните кандидати за националния пост.

От другата страна на барикадата стои Арне Слот – човекът, който изведе Ливърпул до шампионската титла в Англия през сезон 2024/2025. Макар и да бе освободен от клуба след спад във формата, Слот остава сред най-уважаваните треньори на Острова. Неговият атакуващ стил и умението да мотивира футболистите са качества, които биха могли да вдъхнат нов живот на "оранжевите".

Футболната федерация на Нидерландия вече е започнала преговори с двамата специалисти, като се очаква решението да бъде взето в най-кратки срокове.


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