Александър Везенков повежда България срещу Норвегия в Ботевград в решителен сблъсък за Евробаскет 2029

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България се изправя пред най-важното си изпитание за годината. В неделя, 5 юли от 19:30 ч., „лъвовете“ посрещат селекцията на Норвегия в препълнената „Арена Ботевград“. Този мач от Група B е от ключово значение, тъй като ще реши кой отбор ще си осигури директно място в същинската квалификационна фаза за Европейското първенство през 2029 г.

Голямото завръщане на Саша Везенков

Основният коз за селекционера Любомир Минчев ще бъде голямата звезда на европейския баскетбол – Александър Везенков. Крилото се завръща в националния тим след близо 500 дни отсъствие, провокирано от серия контузии по време на предишните прозорци. Везенков пристига в лагера на тима след изключително силен сезон с гръцкия Олимпиакос, където спечели Евролигата и бе обявен за Най-полезен играч (MVP) на турнира. Пред медиите той сподели, че е напълно здрав и мотивиран да даде всичко от себе си за победата. Националите няма да могат да разчитат на натурализирания гард Умоджа Гибсън, чиито документи не бяха готови навреме за двубоя.

Сметките за класиране

Българският тим ще търси задължителен реванш пред родна публика. През февруари тази година нашите момчета претърпяха поражение при гостуването си в Хьонефос с резултат 67:76. Поради тази причина, за да изместят скандинавците от първото място в групата и да си гарантират сигурно преминаване в следващия етап, на българите им е необходима победа с разлика от минимум 10 точки.

Огромният интерес на феновете

Сблъсъкът предизвика истински фурор сред баскетболната общественост у нас. От Българската федерация по баскетбол (БФБ) и официалния партньор за билети Eventim обявиха под мотото „Играем за едно знаме“, че над 80% от местата в залата в Ботевград вече са разпродадени. За привържениците, които няма да успеят да присъстват на трибуните, двубоят ще се предава пряко в ефира на bTV, както и онлайн на видеоплатформата VOYO, където специалното студио започва в 18:30 ч.

Източници: БНТ и bTV