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Трансферът на годината пред въпросителни: Петар Станич се разбра с Олимпиакос, но Лудогорец спира сделката?

Трансферът на годината пред въпросителни: Петар Станич се разбра с Олимпиакос, но Лудогорец спира сделката?

3 Юли, 2026 13:01 874 3

  • петър станич-
  • олимпиакос-
  • трансфер-
  • лудогорец

Сръбската звезда уточни личните си условия с гръцкия гранд, докато „орлите“ се разделиха с треньора си Пер-Матиас Хьогмо по време на лагера в Банско

Трансферът на годината пред въпросителни: Петар Станич се разбра с Олимпиакос, но Лудогорец спира сделката? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Звездата на Лудогорец Петар Станич е постигнал пълно съгласие за личните си условия с Олимпиакос, но финализирането на трансфера за милиони евро остава блокирано в последните часове поради финансови детайли между двата клуба.

Финансовият спор за Станич

Гръцките медии съобщават, че офанзивният полузащитник вече е уточнил договора си с тима от Пирея. Общата трансферна сума по сделката се очаква да бъде 8 милиона евро, като с предвидените бонуси тя може да нарасне до 10 милиона евро. В момента обаче трансферът е изправен пред сериозен риск от провал заради схемата на плащане. Ръководството на Лудогорец настоява да получи първия транш веднага в размер на 4 милиона евро, докато Олимпиакос настоява за по-малка първоначална вноска. Докато преговорите продължават, сръбският халф остава на лагера на българския шампион и тренира наравно с останалите.

Треньорска рокада и подготовка в Банско

Ситуацията в Разград се усложнява допълнително от внезапни организационни промени. Само преди часове Лудогорец официално обяви раздялата си със старши треньора Пер-Матиас Хьогмо. Това оставя отбора без постоянен наставник в пиковия момент от лятната подготовка, провеждаща се в Банско. Въпреки треньорската рокада, шампионите показаха добра форма в първата си лятна контрола, побеждавайки Етър с голово шоу и резултат 7:4.

Нова визия и международен престиж

  • Новите екипи: Клубът представи официално новите екипи за сезон 2027/27, произведени от германската марка Jako. Дизайнът е вдъхновен от древната история на Разград и включва орнаменти от каменна плоча от античния римски град Абритус.
  • Световно признание: Халфът на тима Дерой Дуарте донесе сериозен престиж на клуба, след като взе участие на Световното първенство през 2026 г. с националния отбор на Кабо Верде и дори беше избран за „Играч на мача“ в един от двубоите.

Източници: Sportal, Dsport, Webcafe и Официален сайт на ПФК Лудогорец


България
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  • 1 Пиян перманентно

    2 0 Отговор
    сезон 2027/27 ?

    Коментиран от #2

    13:18 03.07.2026

  • 2 Новичок

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пиян перманентно":

    " каква журналистика само,Пфу... при това от "Главният редактор" Дъно,дъно,дъно...Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...

    13:28 03.07.2026

  • 3 Оранжево небе

    1 0 Отговор
    Ма те не са шампиони,забравихте ли?

    14:28 03.07.2026

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