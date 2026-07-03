Звездата на Лудогорец Петар Станич е постигнал пълно съгласие за личните си условия с Олимпиакос, но финализирането на трансфера за милиони евро остава блокирано в последните часове поради финансови детайли между двата клуба.

Финансовият спор за Станич

Гръцките медии съобщават, че офанзивният полузащитник вече е уточнил договора си с тима от Пирея. Общата трансферна сума по сделката се очаква да бъде 8 милиона евро, като с предвидените бонуси тя може да нарасне до 10 милиона евро. В момента обаче трансферът е изправен пред сериозен риск от провал заради схемата на плащане. Ръководството на Лудогорец настоява да получи първия транш веднага в размер на 4 милиона евро, докато Олимпиакос настоява за по-малка първоначална вноска. Докато преговорите продължават, сръбският халф остава на лагера на българския шампион и тренира наравно с останалите.

Треньорска рокада и подготовка в Банско

Ситуацията в Разград се усложнява допълнително от внезапни организационни промени. Само преди часове Лудогорец официално обяви раздялата си със старши треньора Пер-Матиас Хьогмо. Това оставя отбора без постоянен наставник в пиковия момент от лятната подготовка, провеждаща се в Банско. Въпреки треньорската рокада, шампионите показаха добра форма в първата си лятна контрола, побеждавайки Етър с голово шоу и резултат 7:4.

Нова визия и международен престиж

Новите екипи : Клубът представи официално новите екипи за сезон 2027/27, произведени от германската марка Jako. Дизайнът е вдъхновен от древната история на Разград и включва орнаменти от каменна плоча от античния римски град Абритус.

: Клубът представи официално новите екипи за сезон 2027/27, произведени от германската марка Jako. Дизайнът е вдъхновен от древната история на Разград и включва орнаменти от каменна плоча от античния римски град Абритус. Световно признание: Халфът на тима Дерой Дуарте донесе сериозен престиж на клуба, след като взе участие на Световното първенство през 2026 г. с националния отбор на Кабо Верде и дори беше избран за „Играч на мача“ в един от двубоите.

Източници: Sportal, Dsport, Webcafe и Официален сайт на ПФК Лудогорец