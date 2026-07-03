Славия с минимален триумф над Сепси в Банско

Славия затвърди отличната си форма по време на лятната подготовка, след като надделя с 1:0 над румънския Сепси в приятелски двубой, изигран в подножието на Пирин – Банско. Това бе втора поредна победа за столичния тим, който преди броени дни разгроми Ботошани с категоричното 4:0.

Първото полувреме предложи динамика и напрежение, като най-яркият момент дойде четири минути преди почивката. Новото попълнение в състава на Славия – Владимир Милетич, бе на косъм да открие резултата, но мощният му удар срещна страничната греда и лиши "белите" от ранна преднина.

Решителният миг настъпи в 77-ата минута, когато Борис Тодоров, появил се на терена като смяна, реализира единственото попадение в срещата.

Лятната подготовка за "белите" продължава с пълна сила. Още тази събота Славия ще премери сили със Септември София в поредната си контрола на лагера в Банско.

Състав на Славия: Андонов, Фераресо, Малембана, Савич, Буров, В. Милетич, Стефанов, Минчев, Стоев, Райчев, Борносузов, Петков, Манолов, Марин, Варела, Антонов, Фермуш, Шопов, М. Милетич, Досо, Казалджиев, Георгиев, Лазаров, Йотов, Балде, Николов, Тодоров, Стоянов, Гогев