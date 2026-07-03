Манчестър Сити грабна младата звезда на Лестър пред носа на Арсенал

Манчестър Сити успя да привлече изгряващия талант на Лестър – Джереми Монга, въпреки сериозния интерес от страна на Арсенал. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, „гражданите“ са се договорили с „лисиците“ за сделка на стойност 10 милиона паунда – впечатляваща сума за едва 16-годишен футболист.

Лондонският гранд Арсенал също бе в надпреварата за подписа на Монга и дори водеше активни разговори с Лестър. Въпреки усилията на „артилеристите“, решаващ се оказа ходът на мениджъра на Сити Енцо Мареска, който предложи на младока дългосрочен договор и ясен план за развитие.

Макар и само на 16 години, Джереми Монга вече има зад гърба си 27 мача в Чемпиъншип през изминалия сезон. Той се отчете с един гол и две асистенции, като средното му игрово време бе 34 минути на двубой – впечатляващо постижение за футболист на неговата възраст.

Очакванията към Монга са огромни, а феновете на Манчестър Сити вече тръпнат в очакване да видят как младият талант ще се впише в състава.