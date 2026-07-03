Селекционерът на Южна Корея напусна страната след вълна от заплахи

Южна Корея преживя истински футболен кошмар, след като националният отбор не успя да премине груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026. Неочакваният провал разтърси не само спортните среди, но и цялата нация, която традиционно подкрепя своите любимци с пламенна страст. Феновете и футболните ръководители реагираха остро, а напрежението бързо ескалира.

Главният треньор на тима, Хон Мюн-бо, се оказа в центъра на бурята. След разочароващото представяне, той стана обект на ожесточени критики и дори получи множество смъртни заплахи. Общественото недоволство прерасна в опасна агресия, която постави под въпрос личната му сигурност.

Драмата достигна своя връх, когато днес Хон Мюн-бо бе забелязан на международното летище в Сеул. Облечен дискретно, със свалена шапка и предпазна маска, той се опита да избегне вниманието на медиите и феновете, докато се качваше на полет за САЩ. Очевидно разстроен и притеснен, специалистът напусна родината си, търсейки убежище далеч от заплахите и напрежението.

Случаят с Хон Мюн-бо повдига сериозни въпроси за натиска върху спортните фигури и границите на фенската страст.

I wonder how South Africans living in South Korea are being treated if the coach is facing this much backlash. https://t.co/EI8pzx3xvs — Nero Luffy (@ubothimnguni) July 3, 2026