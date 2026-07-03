Новини
Спорт »
Световен футбол »
Селекционерът на Южна Корея напусна страната след вълна от заплахи

Селекционерът на Южна Корея напусна страната след вълна от заплахи

3 Юли, 2026 16:54 997 3

  • хон мюн-бо-
  • южна корея-
  • мондиал 2026-
  • смъртни заплахи-
  • футболен селекционер-
  • напускане на страната-
  • футболни фенове-
  • спортни новини

Драматични събития след провала на националния отбор на Мондиал 2026

Селекционерът на Южна Корея напусна страната след вълна от заплахи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Южна Корея преживя истински футболен кошмар, след като националният отбор не успя да премине груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026. Неочакваният провал разтърси не само спортните среди, но и цялата нация, която традиционно подкрепя своите любимци с пламенна страст. Феновете и футболните ръководители реагираха остро, а напрежението бързо ескалира.

Главният треньор на тима, Хон Мюн-бо, се оказа в центъра на бурята. След разочароващото представяне, той стана обект на ожесточени критики и дори получи множество смъртни заплахи. Общественото недоволство прерасна в опасна агресия, която постави под въпрос личната му сигурност.

Драмата достигна своя връх, когато днес Хон Мюн-бо бе забелязан на международното летище в Сеул. Облечен дискретно, със свалена шапка и предпазна маска, той се опита да избегне вниманието на медиите и феновете, докато се качваше на полет за САЩ. Очевидно разстроен и притеснен, специалистът напусна родината си, търсейки убежище далеч от заплахите и напрежението.

Случаят с Хон Мюн-бо повдига сериозни въпроси за натиска върху спортните фигури и границите на фенската страст.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 0 Отговор
    Има кой да им държи сметка.А нашите "фенове" са елементарно скржени и нискинтелигентни боклуци

    17:27 03.07.2026

  • 2 Южна Корея

    3 0 Отговор
    Започва да става като Северна Корея. Явно има нещо в мисленето на хората там.В големите им корпорации, като Самсунг например, цари пълен тоталитаризъм. В държавните учреждения
    и университетите също. Няма голяма разлика между поведението на висшите мениджъри в Южна Корея и това на лидерите на Корейската Комунистическа Партия.

    Коментиран от #3

    17:37 03.07.2026

  • 3 Абсолютно верно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Южна Корея":

    Потушаването на протести в Ю.Корея става по изключително жесток начин от полицията, която налага с палки всички, които са по пътя им.
    Корейците са поставени в условия да се състезават автомобилните заводи с роботите.
    Преди няколко години имаше един южно корейски филм, спечелил Оскар - казва се "Паразит". Филмът разкрива семейства в Сеул, които живеят в мазета оборудвани като апартаменти в Сеул и тяхната мечта е да живеят в нормално жилище над земята.
    Има нещо извратено в тяхното общество - при празнуване на Хелоуин в Сеул през 2022г загинаха 160 човека.
    В Ю.Корея има мощно движение, при което жените се отказват доброволно от всякакви контакти с мъже, създаване на семейство и раждане на деца.

    18:38 03.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове