Селекционерът на Южна Корея напусна страната след вълна от заплахи

Южна Корея преживя истински футболен кошмар, след като националният отбор не успя да премине груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026. Неочакваният провал разтърси не само спортните среди, но и цялата нация, която традиционно подкрепя своите любимци с пламенна страст. Феновете и футболните ръководители реагираха остро, а напрежението бързо ескалира.
Главният треньор на тима, Хон Мюн-бо, се оказа в центъра на бурята. След разочароващото представяне, той стана обект на ожесточени критики и дори получи множество смъртни заплахи. Общественото недоволство прерасна в опасна агресия, която постави под въпрос личната му сигурност.
Драмата достигна своя връх, когато днес Хон Мюн-бо бе забелязан на международното летище в Сеул. Облечен дискретно, със свалена шапка и предпазна маска, той се опита да избегне вниманието на медиите и феновете, докато се качваше на полет за САЩ. Очевидно разстроен и притеснен, специалистът напусна родината си, търсейки убежище далеч от заплахите и напрежението.
Случаят с Хон Мюн-бо повдига сериозни въпроси за натиска върху спортните фигури и границите на фенската страст.
I wonder how South Africans living in South Korea are being treated if the coach is facing this much backlash. https://t.co/EI8pzx3xvs— Nero Luffy (@ubothimnguni) July 3, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:27 03.07.2026
2 Южна Корея
и университетите също. Няма голяма разлика между поведението на висшите мениджъри в Южна Корея и това на лидерите на Корейската Комунистическа Партия.
Коментиран от #3
17:37 03.07.2026
3 Абсолютно верно
До коментар #2 от "Южна Корея":Потушаването на протести в Ю.Корея става по изключително жесток начин от полицията, която налага с палки всички, които са по пътя им.
Корейците са поставени в условия да се състезават автомобилните заводи с роботите.
Преди няколко години имаше един южно корейски филм, спечелил Оскар - казва се "Паразит". Филмът разкрива семейства в Сеул, които живеят в мазета оборудвани като апартаменти в Сеул и тяхната мечта е да живеят в нормално жилище над земята.
Има нещо извратено в тяхното общество - при празнуване на Хелоуин в Сеул през 2022г загинаха 160 човека.
В Ю.Корея има мощно движение, при което жените се отказват доброволно от всякакви контакти с мъже, създаване на семейство и раждане на деца.
18:38 03.07.2026