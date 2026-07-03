Валери Божинов прекарал шест седмици в болница

Известният български футболист Валери Божинов, оставил ярка следа в отбори като Ювентус, Манчестър Сити, Фиорентина, Спортинг Лисабон, Партизан и, разбира се, Левски, разкри пред слушателите на Спортното шоу по Дарик Радио за сериозно изпитание, през което е преминал наскоро.

Божинов сподели, че е прекарал няколко седмици в болница заради здравословен проблем, но вече се чувства напълно възстановен. Той не пропусна да изкаже благодарността си към екипа на ВМА за професионалната грижа и подкрепа в трудния момент.

Ето какво каза в ефира на Дарик радио Валери Божинов:

„Имах един здравословен проблем, благодаря на докторите, на Господ, на моята половинка. Трябва да имаме близки хора, за да помагат в такива моменти. Останаха тук-там болки в кръста, но с времето, физиотерапията, начин на живот – всичко ще е наред.

– Падна ми имунитетът и затова се наложи да бъда в болница 6-7 седмици - първо бях в инфекциозно, после в неврохирургията. Не е само един доктор, искам да благодаря на ВМА, не само един доктор се вложи в моето лечение. Справиха се наистина. Мисля, че с Божията помощ успяхме. Оправих се!"