Валери Божинов прекарал шест седмици в болница

Известният български футболист Валери Божинов, оставил ярка следа в отбори като Ювентус, Манчестър Сити, Фиорентина, Спортинг Лисабон, Партизан и, разбира се, Левски, разкри пред слушателите на Спортното шоу по Дарик Радио за сериозно изпитание, през което е преминал наскоро.
Божинов сподели, че е прекарал няколко седмици в болница заради здравословен проблем, но вече се чувства напълно възстановен. Той не пропусна да изкаже благодарността си към екипа на ВМА за професионалната грижа и подкрепа в трудния момент.
Ето какво каза в ефира на Дарик радио Валери Божинов:
„Имах един здравословен проблем, благодаря на докторите, на Господ, на моята половинка. Трябва да имаме близки хора, за да помагат в такива моменти. Останаха тук-там болки в кръста, но с времето, физиотерапията, начин на живот – всичко ще е наред.
– Падна ми имунитетът и затова се наложи да бъда в болница 6-7 седмици - първо бях в инфекциозно, после в неврохирургията. Не е само един доктор, искам да благодаря на ВМА, не само един доктор се вложи в моето лечение. Справиха се наистина. Мисля, че с Божията помощ успяхме. Оправих се!"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
20:15 03.07.2026
2 Гост
20:16 03.07.2026
3 търси някое
20:38 03.07.2026
4 Политически некоректен
Валери, не играй и не рекламирай хазарт.
Точка.
20:43 03.07.2026
5 без малко коте
21:00 03.07.2026
6 Метресата от Барселона
21:28 03.07.2026
7 Елина
21:47 03.07.2026
8 стига, бе
22:01 03.07.2026