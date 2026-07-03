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Валери Божинов прекарал шест седмици в болница

Валери Божинов прекарал шест седмици в болница

3 Юли, 2026 20:10 1 788 8

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  • валери божинов-
  • ювентус-
  • манчестър сити-
  • фиорентина-
  • спортинг лисабон-
  • партизан-
  • левски-
  • вма

Нападателят говори откровено за трудностите, през които е преминал

Валери Божинов прекарал шест седмици в болница - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Известният български футболист Валери Божинов, оставил ярка следа в отбори като Ювентус, Манчестър Сити, Фиорентина, Спортинг Лисабон, Партизан и, разбира се, Левски, разкри пред слушателите на Спортното шоу по Дарик Радио за сериозно изпитание, през което е преминал наскоро.

Божинов сподели, че е прекарал няколко седмици в болница заради здравословен проблем, но вече се чувства напълно възстановен. Той не пропусна да изкаже благодарността си към екипа на ВМА за професионалната грижа и подкрепа в трудния момент.

Ето какво каза в ефира на Дарик радио Валери Божинов:

„Имах един здравословен проблем, благодаря на докторите, на Господ, на моята половинка. Трябва да имаме близки хора, за да помагат в такива моменти. Останаха тук-там болки в кръста, но с времето, физиотерапията, начин на живот – всичко ще е наред.

– Падна ми имунитетът и затова се наложи да бъда в болница 6-7 седмици - първо бях в инфекциозно, после в неврохирургията. Не е само един доктор, искам да благодаря на ВМА, не само един доктор се вложи в моето лечение. Справиха се наистина. Мисля, че с Божията помощ успяхме. Оправих се!"


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