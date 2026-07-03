Египет триумфира след дузпи срещу Австралия и е на 1/8 финал

Египетският национален отбор, воден от своя капитан и звезда Мохамед Салах, се класира за 1/8-финалите на Световното първенство по футбол за първи път от 90 години. "Фараоните" надделяха над коравия тим на Австралия след драматична серия от дузпи – 4:2, след като редовното време и продълженията завършиха при резултат 1:1 на стадион "AT&T" в Тексас.

Сблъсъкът започна ударно за египтяните – още в 13-ата минута Емам Ашур откри резултата след прецизно подаване от Карим Хафез, хвърляйки в екстаз хилядите фенове на "фараоните".

Австралийците обаче не се предадоха и в 55-ата минута късметът им се усмихна – защитникът Мохамед Хани си отбеляза автогол с глава, превръщайки се едва във втория футболист в историята на Мондиалите, след българина Тодор Вуцов през 1966 г., с два автогола в един турнир.

Въпреки усилията и на двата отбора, до края на редовното време и в продълженията нови попадения не паднаха. Така съдбата на двубоя трябваше да се реши от бялата точка.

Лотарията на дузпите започна с пропуск на Хари Сутър, който изпрати топката високо над вратата. Махмуд Сабер не трепна и даде преднина на Египет. Джаксън Ървайн изравни с хладнокръвно изпълнение, но Рами Рабиа отново изведе "фараоните" напред. Австралиецът Ауер Мабил възстанови равенството, но дойде ред на Мохамед Салах – египетският капитан демонстрира класа и самочувствие, реализирайки с елегантна "Паненка" за 3:2. Лукас Херингтън пропусна за "кенгурата", след като удари напречната греда, а Хосам Абделмагид сложи точка на спора с безапелационен удар в десния ъгъл.

Този успех е исторически за Египет – за последно тимът бе сред най-добрите 16 на Мондиал през далечната 1934 година. Австралия, от своя страна, не успя да повтори подвизите си от 2006 и 2022 г., когато достигна до тази фаза.

В следващия кръг египтяните ще се изправят срещу световния шампион Аржентина или сензацията Кабо Верде. Двубоят ще се играе на 7 юли от 19:00 часа в Атланта, Джорджия.