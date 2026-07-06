Ерлинг Холанд: Това е най-великият ден в кариерата ми с националната фланелка

Сензацията на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада вече е факт. В епичен сблъсък от 1/8-финалите, изигран в Ийст Ръдърфорд, Норвегия елиминира петкратния световен шампион Бразилия с 2:1

Какво казаха веднага след срещата главните действащи лица - вижте коментарите на играчите, щабовете, медиите и феновете

Гласовете от съблекалните: Какво казаха те?

Щабът и играчите на Норвегия: „Вярвахме, че сме орисани“

Ерлинг Холанд (нападател на Норвегия):

„Това е най-великият ден в кариерата ми с националната фланелка. Знаехме, че Бразилия има невероятни индивидуалности, но ние бяхме истински отбор. Второто ми попадение просто се случи по инстинкт – видях пролуката и стрелях. Пишем история!“

Столе Солбакен (селекционер на Норвегия):

„Бразилия влезе като безусловен фаворит, но ние бяхме подготвени за абсолютно всеки сценарий, включително и за дузпи. Спасяването на Ниланд в началото ни даде крила. Холанд доказа защо е най-добрият в света“

Бразилският лагер: Пропуснати шансове и гняв

Неймар (капитан на Бразилия):

„Боли. Пропиляхме твърде много чисти положения. Футболът е брутален, когато не си бележиш шансовете. Спречкването ми с Ниланд? Той провокираше нашите фенове и съотборници цял мач, емоциите взеха връх“

Маркиньос (защитник на Бразилия):

„Допуснахме две фатални грешки в защита и Холанд ни наказа. Извиняваме се на цяла Бразилия, това отпадане е огромен позор за нас.“

Световните медии: „Тактическо самоубийство“ и „Кралят на Севера“

Реакциите на водещите спортни издания не закъсняха и бяха безмилостни към южноамериканските гиганти:

Globo (Бразилия): „Крах на надеждите за шеста титла! Тактическото безсилие на Анчелоти остави Бруно Гимараеш сам да гради играта, а катастрофалното влизане на Ендрик заби последния пирон в ковчега ни. Чакането за титла ще се удължи на 28 години“

The Athletic (САЩ/Великобритания): „Бразилия беше тотално приспана и надиграна колективно. Докато те залагаха на хаотични индивидуални пробиви, Норвегия демонстрира завидно търпение. Поклон пред Краля на Севера – Холанд реши мача с абсолютна хирургическа прецизност.“

L'Equipe (Франция): „Норвегия продължава да е единствената нация на планетата, която Бразилия никога не е побеждавала в историята Medium. Истински тактически триумф на Солбакен, чиито смени обърнаха динамиката на мача в перфектния момент“

Анализ на феновете: Мрежата прегря

Социалните платформи буквално се сринаха след последния съдийски сигнал. Докато скандинавските привърженици празнуваха по улиците на Ню Йорк и Осло The Athletic, бразилските фенове изляха гнева си в Reddit и X. Основна мишена стана изпълнението на дузпата от Гимараеш: „Спрете с тези жалки подскачащи стъпки! Просто засилете топката и я скъсайте от шут!“ – гласеше един от най-популярните коментари. Напълно заслужено, масовите фенове отличиха и вратаря Ниланд, определяйки го като „абсолютен звяр“ за ключовите му спасявания преди головете на Холанд.

Норвегия продължава своя исторически поход към 1/4-финалите на Световното първенство, където ще очаква победителя от двойката Мексико – Англия.

Източници: The Athletic, Goal.com, Reddit r/soccer, ESPN

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