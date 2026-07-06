Драма на "Ацтека": Англия надви Мексико с 3:2

Англия спечели епичен сблъсък срещу съдомакина Мексико с 3:2 в осминафинален трилър на Световното първенство по футбол 2026, игран на митичния стадион "Естадио Ацтека". Двубоят беше белязан от едночасово закъснение заради силни гръмотевични бури в Мексико Сити. Селекцията на Томас Тухел показа характер в размирната атмосфера на над 2200 метра надморска височина.

Светкавичен аванс и бърз отговор

След напрегнато начало, Трите лъва нанесоха двоен удар в рамките на само две минути чрез Джуд Белингам.

В 36-ата минута халфът на Реал Мадрид откри с глава след прецизно центриране на Букайо Сака.

В 38-ата минута, след груба грешка в мексиканската защита веднага след подновяването на играта, Хари Кейн асистира на Белингам за 2:0.

Това бяха първите голове, които "Ел Три" допусна от началото на Мондиала. Домакините обаче се върнаха в мача в 42-рата минута, когато Хулиан Киньонес се възползва от разбъркване след свободен удар и разтресе мрежата на Джордан Пикфорд за 2:1.

Червен картон и дузпи

Второто полувреме предложи огромна драма:

54-та минута: Младият десен бранител на Англия Джаръл Куанса получи директен червен картон след преразглеждане с VAR за грубо влизане с бутоните в пищяла на Хесус Гаярдо.

60-та минута: Въпреки че останаха с 10 души, англичаните стигнаха до дузпа, спечелена от Антъни Гордън срещу вратаря Раул Ранхел. Капитанът Хари Кейн бе безпогрешен от бялата точка – 3:1.

69-та минута: Мексико отвърна със същата монета. Хари Кейн извърши нарушение в собственото си наказателно поле срещу Браян Гутиерес, а звездата Раул Хименес реализира отсъдената дузпа за крайното 3:2.

В заключителните минути и дългото добавено време мексиканците упражниха сериозен натиск, подкрепяни от бурната си публика, но стабилните прояви на Пикфорд и влезлия като резерва Джон Стоунс съхраниха преднината на Англия.

На четвъртфиналите в Маями на 11 юли Англия ще се изправи срещу отбора на Норвегия, който по-рано елиминира Бразилия.

Източници: BBC Sport, ESPN и Fox Sports