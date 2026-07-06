Вратарят на Норвегия: Това бе най-важният мач в кариерата ми

Вратарят на Норвегия Йоран Ниланд се превърна в главния герой при историческата победа с 2:1 над Бразилия на 1/8-финалите на Световното първенство. Стражът направи серия от впечатляващи спасявания, включително отразена дузпа на Бруно Гимараеш още в началото на мача – момент, който промени хода на срещата и даде увереност на скандинавците.

След двубоя Ниланд призна, че това е бил най-важният мач в цялата му кариера. Той говори емоционално за подкрепата, която е получавал през годините, особено в трудните периоди, когато не е бил титуляр в клубния си отбор.

„Страхотно е да бъда тук, на Световното първенство, в най-важния мач в живота ми. Просто трябва да благодаря на всички, които бяха до мен – съпругата ми Тине, която ми помагаше, когато имах най-голяма нужда, и трите ми фантастични деца…“, каза той пред репортери.

Ниланд пристигна на Мондиала след сезон в Севиля, в който често беше резерва. Малцина очакваха подобно представяне, но когато националният отбор го призова, той отговори с истински героизъм. Вратарят разкри, че все още не е проверявал телефона си за евентуални оферти, но е решен да продължи кариерата си.

„Сега отивам на допинг контрол – това е скучната част. После ще се насладя на момента. Това беше най-важният мач в кариерата ми“, добави той.

Норвегия вече гледа към четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Мексико или Англия в Маями.