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Вратарят на Норвегия: Това бе най-важният мач в кариерата ми

Вратарят на Норвегия: Това бе най-важният мач в кариерата ми

6 Юли, 2026 09:59 942 2

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  • мондиал 2026

Героят на Норвегия срещу Бразилия благодари на семейството си и призна, че е изживял най-големия си футболен момент

Вратарят на Норвегия: Това бе най-важният мач в кариерата ми - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Вратарят на Норвегия Йоран Ниланд се превърна в главния герой при историческата победа с 2:1 над Бразилия на 1/8-финалите на Световното първенство. Стражът направи серия от впечатляващи спасявания, включително отразена дузпа на Бруно Гимараеш още в началото на мача – момент, който промени хода на срещата и даде увереност на скандинавците.

След двубоя Ниланд призна, че това е бил най-важният мач в цялата му кариера. Той говори емоционално за подкрепата, която е получавал през годините, особено в трудните периоди, когато не е бил титуляр в клубния си отбор.

„Страхотно е да бъда тук, на Световното първенство, в най-важния мач в живота ми. Просто трябва да благодаря на всички, които бяха до мен – съпругата ми Тине, която ми помагаше, когато имах най-голяма нужда, и трите ми фантастични деца…“, каза той пред репортери.

Ниланд пристигна на Мондиала след сезон в Севиля, в който често беше резерва. Малцина очакваха подобно представяне, но когато националният отбор го призова, той отговори с истински героизъм. Вратарят разкри, че все още не е проверявал телефона си за евентуални оферти, но е решен да продължи кариерата си.

„Сега отивам на допинг контрол – това е скучната част. После ще се насладя на момента. Това беше най-важният мач в кариерата ми“, добави той.

Норвегия вече гледа към четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Мексико или Англия в Маями.


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  • 1 Много ясно

    6 2 Отговор
    Нашите " лъвчета " още обират лаврите от 94 та . А ; и ние живеем със спомените от 94 . Но . Може следващия да стане ПО ВАЖЕН , не мислиш ли ?

    10:19 06.07.2026

  • 2 Норск

    0 2 Отговор
    Научете се да произнасяте правилно имената на футболистите. Фамилията на вратаря е Нюланд! Явно сте се подвели от съименника си Ивайло Ангелов, но той изобщо не е в час, освен че във всеки мач, който коментира, изразява явно пристрастията си към един или друг отбор. В мача между Бразилия и Норвегия пък си измисляше имена на знаменитости. Нарече Ууди Харелсън – Клаудио Тафарел, а седящия до него Крис Рок въобще не го отрази, както и Джей Зи преди това.

    11:08 06.07.2026

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