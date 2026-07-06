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Куриоз помрачи радостта на Англия: Играч се контузи, докато празнува победата над Мексико (ВИДЕО)

Куриоз помрачи радостта на Англия: Играч се контузи, докато празнува победата над Мексико (ВИДЕО)

6 Юли, 2026 07:59 1 295 7

  • англия-
  • мексико-
  • джордан хендерсън-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Ветеранът бе откаран в болница след нелеп инцидент по време на празненствата

Куриоз помрачи радостта на Англия: Играч се контузи, докато празнува победата над Мексико (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Радостта след драматичната победа на Англия с 3:2 над Мексико на осминафиналите на Световното първенство бе помрачена от необичаен инцидент. Ветеранът Джордан Хендерсън, който не взе участие в мача и остана на пейката, се контузи тежко по време на празненствата след последния съдийски сигнал.

36-годишният халф се опита да прескочи рекламните пана, за да се присъедини към съотборниците си, но падна и си контузи китката. Дан Бърн реагира първи, след като видя Хендерсън да се превива от болка, и незабавно извика медицинския екип.

След оказаната помощ Хендерсън бе изнесен на носилка с кислород и откаран в болница за допълнителни прегледи. Селекционерът Томас Тухел не скри притеснението си:

„Джордан падна и контузи китката си. Изглежда много сериозно и съм тъжен и притеснен“, заяви той.

До момента Хендерсън има участие в един мач на турнира – появи се през второто полувреме при победата над Панама с 2:0.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    10 0 Отговор
    Баце така скина менискус. Направо се раздава тоя...хм..."човек" за феновете. На "Бистришките тигри".

    08:04 06.07.2026

  • 2 Айляк

    1 1 Отговор
    Хм, Хендо 1 милион пъти е падал по терена и нищо му нямаше, а тук направо се преби.
    Та чак у болницата отгърмел.
    По падането мисля, че най-вероятно е ръка - навехната или счупена.
    Възможно е също и яко натъртване.
    А може и просто да е...срам.
    Срам, че се изсипа по този начин:)
    Дано нищо му няма.

    08:18 06.07.2026

  • 3 Така ...

    8 0 Отговор
    ....и Баце ви Боко си скъса менискуса, като скочи на Шишо в скута

    08:19 06.07.2026

  • 4 Айляк

    0 0 Отговор
    Аа, то пише, бе:)) Контузил китката.
    В другите медии не пишеше конкретно за контузията, та затва не прочетох статията:)

    08:22 06.07.2026

  • 5 браво Англия

    4 2 Отговор
    На 2250 метра надморска височина, срещу домакина и против съдийството се класирахте!
    Този мач вече е легенда. Няма да се забрави през 21 век.

    08:23 06.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бойкот на О.Л.Хлъц

    1 0 Отговор
    „изнесен на носилка с кислород” за навехната китка -
    Тези наистина са оттткачени...

    08:44 06.07.2026

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