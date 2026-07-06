Куриоз помрачи радостта на Англия: Играч се контузи, докато празнува победата над Мексико (ВИДЕО)

Радостта след драматичната победа на Англия с 3:2 над Мексико на осминафиналите на Световното първенство бе помрачена от необичаен инцидент. Ветеранът Джордан Хендерсън, който не взе участие в мача и остана на пейката, се контузи тежко по време на празненствата след последния съдийски сигнал.
36-годишният халф се опита да прескочи рекламните пана, за да се присъедини към съотборниците си, но падна и си контузи китката. Дан Бърн реагира първи, след като видя Хендерсън да се превива от болка, и незабавно извика медицинския екип.
The Jordan Henderson injury 👇 pic.twitter.com/LCPfjLe7Kd— WH Fan Place (@WestHamPlace) July 6, 2026
След оказаната помощ Хендерсън бе изнесен на носилка с кислород и откаран в болница за допълнителни прегледи. Селекционерът Томас Тухел не скри притеснението си:
„Джордан падна и контузи китката си. Изглежда много сериозно и съм тъжен и притеснен“, заяви той.
До момента Хендерсън има участие в един мач на турнира – появи се през второто полувреме при победата над Панама с 2:0.
Jordan Henderson was injured during England’s celebrations and had to be streted off 😮#worldcup pic.twitter.com/ZaIGgQ43vM— Lucas Mostazo ⭐️⭐️⭐️ (@lucasmostazo) July 6, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
08:04 06.07.2026
2 Айляк
Та чак у болницата отгърмел.
По падането мисля, че най-вероятно е ръка - навехната или счупена.
Възможно е също и яко натъртване.
А може и просто да е...срам.
Срам, че се изсипа по този начин:)
Дано нищо му няма.
08:18 06.07.2026
3 Така ...
08:19 06.07.2026
4 Айляк
В другите медии не пишеше конкретно за контузията, та затва не прочетох статията:)
08:22 06.07.2026
5 браво Англия
Този мач вече е легенда. Няма да се забрави през 21 век.
08:23 06.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бойкот на О.Л.Хлъц
Тези наистина са оттткачени...
08:44 06.07.2026