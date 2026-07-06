Куриоз помрачи радостта на Англия: Играч се контузи, докато празнува победата над Мексико (ВИДЕО)

Радостта след драматичната победа на Англия с 3:2 над Мексико на осминафиналите на Световното първенство бе помрачена от необичаен инцидент. Ветеранът Джордан Хендерсън, който не взе участие в мача и остана на пейката, се контузи тежко по време на празненствата след последния съдийски сигнал.

36-годишният халф се опита да прескочи рекламните пана, за да се присъедини към съотборниците си, но падна и си контузи китката. Дан Бърн реагира първи, след като видя Хендерсън да се превива от болка, и незабавно извика медицинския екип.

The Jordan Henderson injury 👇 pic.twitter.com/LCPfjLe7Kd — WH Fan Place (@WestHamPlace) July 6, 2026

След оказаната помощ Хендерсън бе изнесен на носилка с кислород и откаран в болница за допълнителни прегледи. Селекционерът Томас Тухел не скри притеснението си:

„Джордан падна и контузи китката си. Изглежда много сериозно и съм тъжен и притеснен“, заяви той.

До момента Хендерсън има участие в един мач на турнира – появи се през второто полувреме при победата над Панама с 2:0.

Jordan Henderson was injured during England’s celebrations and had to be streted off 😮#worldcup pic.twitter.com/ZaIGgQ43vM — Lucas Mostazo ⭐️⭐️⭐️ (@lucasmostazo) July 6, 2026