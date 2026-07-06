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Левски с три варианта за седми нов

Левски с три варианта за седми нов

6 Юли, 2026 10:29 594 6

  • футбол-
  • левски-
  • селекция-
  • стипе вуликич

Такъв е необходим заради контузията на Стипе Вуликич

Левски с три варианта за седми нов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски е близо и до трансфер №7. „Сините“ работят по 3 варианта за привличането на още един централен защитник, съобщава „Мач Телеграф“. Такъв е необходим заради контузията на Стипе Вуликич. Хърватинът все още е далеч от завръщане на терена, след като претърпя операция на стъпалото в края на миналото първенство. А както е известно, Хулио Веласкес иска да има 2 по двама души на всеки пост.

Централните му бранители в момента са трима - Кристиан Димитров, Кристиан Макун и Никола Серафимов. Смята се, че без алтернатива е Макун, който в същото време е спряган и за трансфер в чужбина. На този етап той иска да играе с Левски в Европа, но нещата може да се променят след месец или два.

Вариант номер 1 за нов защитник е Жоао Гуларт. Португалецът дори се смяташе за сигурен за „Герена“ на 100%. От Каса Пиа обаче не бързат да го продадат. И това стана ясно, след като в Португалия пуснаха информации, че и ЦСКА е готов да наддава с Левски за подписа му. Този вариант обаче вече отпадна. Както е известно, вчера „червените“ представиха съвсем друг централен бранител – Жан Филип Гбамин. И от Каса Пиа загубиха един коз в преговорите си с Левски.

Все пак на „Герена“ имат и застраховка. Именно затова се работи и по още два варианта за бранител. Със сигурност става въпрос за играчи, които ще се борят за титулярно място и ще помогнат на „сините“ да вървят напред.

Очаква се развръзката да настъпи след завръщането на тима от Баня Лука. До края на седмицата ще се форсира и привличането на още един нападател.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    7 2 Отговор
    Какво ще наддава цска , цска ако имаше пари нямаше да ФАЛИРА и да ощети държавата с 30 и няколко милиона лева!

    Коментиран от #3

    10:39 06.07.2026

  • 2 то не е ли време да си сменят

    1 2 Отговор
    треньора . вече са шампиони . нови играчи ще има . нещо като турския бурса . ще видим .

    10:54 06.07.2026

  • 3 Новичок

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Върнете парите на Божков,стига сте злобеели.Пфу...

    Коментиран от #4

    11:23 06.07.2026

  • 4 Левски 1914

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Новичок":

    Ще ги върнем обаче друг път. То е вие ще почнете да връщате.

    11:26 06.07.2026

  • 5 Ъъъъ

    0 3 Отговор
    За какво са им толкова много играчи на Подуяне? В Банята ще ги изкъпят с хладка вода и всичко ще приключи!

    Коментиран от #6

    11:32 06.07.2026

  • 6 Кметът на Микре

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъъ":

    Ами трябват им, за да пляскат отново Литекс с поредната многомилионна селекция :)

    11:52 06.07.2026

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