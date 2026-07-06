Левски с три варианта за седми нов

Левски е близо и до трансфер №7. „Сините“ работят по 3 варианта за привличането на още един централен защитник, съобщава „Мач Телеграф“. Такъв е необходим заради контузията на Стипе Вуликич. Хърватинът все още е далеч от завръщане на терена, след като претърпя операция на стъпалото в края на миналото първенство. А както е известно, Хулио Веласкес иска да има 2 по двама души на всеки пост.

Централните му бранители в момента са трима - Кристиан Димитров, Кристиан Макун и Никола Серафимов. Смята се, че без алтернатива е Макун, който в същото време е спряган и за трансфер в чужбина. На този етап той иска да играе с Левски в Европа, но нещата може да се променят след месец или два.

Вариант номер 1 за нов защитник е Жоао Гуларт. Португалецът дори се смяташе за сигурен за „Герена“ на 100%. От Каса Пиа обаче не бързат да го продадат. И това стана ясно, след като в Португалия пуснаха информации, че и ЦСКА е готов да наддава с Левски за подписа му. Този вариант обаче вече отпадна. Както е известно, вчера „червените“ представиха съвсем друг централен бранител – Жан Филип Гбамин. И от Каса Пиа загубиха един коз в преговорите си с Левски.

Все пак на „Герена“ имат и застраховка. Именно затова се работи и по още два варианта за бранител. Със сигурност става въпрос за играчи, които ще се борят за титулярно място и ще помогнат на „сините“ да вървят напред.

Очаква се развръзката да настъпи след завръщането на тима от Баня Лука. До края на седмицата ще се форсира и привличането на още един нападател.