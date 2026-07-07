Роберто Мартинес официално напусна Португалия

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес официално потвърди, че напуска поста си след отпадането на отбора от Световното първенство.

„Договорът ми изтича днес. Това е краят на един цикъл. Важно е да има нов глас“, сподели Мартинес след загубата с 0:1 от Испания на осминафиналите.

Мартинес подчерта, че е бил изцяло отдаден на мисията си, но липсата на титла е довела до логичния край на престоя му начело на „мореплавателите“:

„Дадох целия си живот за тази работа. Пристигнах в Португалия с целта да спечеля Световното първенство. Тъй като не успях да го спечеля, нямаше да има смисъл да продължавам“, сподели Мартинес след отпадането на Португалия от Мондиал 2026.