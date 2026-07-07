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Роберто Мартинес официално напусна Португалия

Роберто Мартинес официално напусна Португалия

7 Юли, 2026 10:30 396 0

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  • футбол-
  • испания-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Това е краят на един цикъл, важно е да има нов глас

Роберто Мартинес официално напусна Португалия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес официално потвърди, че напуска поста си след отпадането на отбора от Световното първенство.

„Договорът ми изтича днес. Това е краят на един цикъл. Важно е да има нов глас“, сподели Мартинес след загубата с 0:1 от Испания на осминафиналите.

Мартинес подчерта, че е бил изцяло отдаден на мисията си, но липсата на титла е довела до логичния край на престоя му начело на „мореплавателите“:

„Дадох целия си живот за тази работа. Пристигнах в Португалия с целта да спечеля Световното първенство. Тъй като не успях да го спечеля, нямаше да има смисъл да продължавам“, сподели Мартинес след отпадането на Португалия от Мондиал 2026.


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