Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп отправи тежки критики към ФИФА след скандалното решение да бъде отменено наказанието на американския нападател Фоларин Балогун. Германецът определи ситуацията като „лудост“ и заяви, че подобни действия подкопават доверието в световния футбол.

Решението на ФИФА предизвика буря от реакции, след като централата „замрази“ червения картон на Балогун, получен след намеса на ВАР в мача срещу Босна и Херцеговина. Според правилата подобно наказание е автоматично и не подлежи на обжалване. Въпреки това американският голмайстор бе допуснат до участие в ключовия сблъсък срещу Белгия.

Ситуацията ескалира допълнително след появилите се информации, че президентът на САЩ Доналд Тръмп лично е лобирал пред Джани Инфантино за отмяна на санкцията – твърдение, което ФИФА не е коментирала публично. Поради политическия характер на темата е важно читателите да проверят фактите чрез надеждни източници.

Потърсен за мнение от германската телевизия Magenta TV, Клоп не спести критиките си:

„Ако това наистина е вярно, тогава става дума за пълна лудост. Това е нашата игра, а не тяхната. Тези двама души, които си нямат понятие от футбол, не трябва да имат нищо общо с това. Това си беше чист червен картон.“

Клоп подчерта, че съжалява за Балогун, тъй като нарушението е било неволно, но правилата трябва да важат еднакво за всички.

Решението на ФИФА остава една от най-обсъжданите теми на Мондиал 2026 и поставя под въпрос прозрачността на процесите в световната футболна централа.