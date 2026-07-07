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Юрген Клоп: „Това е лудост!“ – германецът атакува ФИФА заради отменения червен картон на Балогун

Юрген Клоп: „Това е лудост!“ – германецът атакува ФИФА заради отменения червен картон на Балогун

7 Юли, 2026 11:00 877 7

  • ливърпул-
  • юрген клоп-
  • фифа-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Клоп остро критикува световната централа и намеците за политическа намеса в Мондиал 2026

Юрген Клоп: „Това е лудост!“ – германецът атакува ФИФА заради отменения червен картон на Балогун - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп отправи тежки критики към ФИФА след скандалното решение да бъде отменено наказанието на американския нападател Фоларин Балогун. Германецът определи ситуацията като „лудост“ и заяви, че подобни действия подкопават доверието в световния футбол.

Решението на ФИФА предизвика буря от реакции, след като централата „замрази“ червения картон на Балогун, получен след намеса на ВАР в мача срещу Босна и Херцеговина. Според правилата подобно наказание е автоматично и не подлежи на обжалване. Въпреки това американският голмайстор бе допуснат до участие в ключовия сблъсък срещу Белгия.

Ситуацията ескалира допълнително след появилите се информации, че президентът на САЩ Доналд Тръмп лично е лобирал пред Джани Инфантино за отмяна на санкцията – твърдение, което ФИФА не е коментирала публично. Поради политическия характер на темата е важно читателите да проверят фактите чрез надеждни източници.

Потърсен за мнение от германската телевизия Magenta TV, Клоп не спести критиките си:

„Ако това наистина е вярно, тогава става дума за пълна лудост. Това е нашата игра, а не тяхната. Тези двама души, които си нямат понятие от футбол, не трябва да имат нищо общо с това. Това си беше чист червен картон.“

Клоп подчерта, че съжалява за Балогун, тъй като нарушението е било неволно, но правилата трябва да важат еднакво за всички.

Решението на ФИФА остава една от най-обсъжданите теми на Мондиал 2026 и поставя под въпрос прозрачността на процесите в световната футболна централа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    14 0 Отговор
    Не знам какво е червен картон но не е справедлив.

    11:01 07.07.2026

  • 2 Калашников

    12 0 Отговор
    Е нали се чу,че Чичо Дончо и Джани Инфантино били големи дружки....,какво чудно има? Тая мръсна политика щом влиза и във Футбола........Едни ще бъдат повече хора от други. Но пък Белгия отнесоха краварите както си трябва

    11:17 07.07.2026

  • 3 На световното1982 в испания

    3 1 Отговор
    Един шейх слезе от трибуните и каза на руския съдия нещо и руския съдия отмени гол вкаран на Кувейт до колкото си спомням

    11:28 07.07.2026

  • 4 Жорко

    5 1 Отговор
    Е,то е ясно,да направим св..ка на американците,нещастници,дори и във футбола всичко се решава зад пердетата,още като дадоха двете последни Златни топки на Меси ми стана.Очевадно,че вече не е чист спорт и футбола.

    11:30 07.07.2026

  • 5 за какво се сърди . то германия изпадна

    0 2 Отговор
    а и сега пак да му дадат червения картон какво от това . във футбола истината е че няма феър плей . има номера . лъжене . което е същото като дето му отмениха червения картон . навремето като почва първенството и вече се знае кой е шампион , кой е 2 . защото има много разбирачи . влияат на подредбите . е не винаги . ще видим дали ще върнат картона . мисля че не .

    11:54 07.07.2026

  • 6 ЗАКРИВАЙ

    1 0 Отговор
    На следващото Световно поне 5 домакина и никакви картони за тях.

    12:14 07.07.2026

  • 7 Поми Яр

    0 0 Отговор
    Такава помия не е имало никога на Световно първенство.

    12:16 07.07.2026

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