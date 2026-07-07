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Швейцарци готвят оферта за нападател на Лудогорец

Швейцарци готвят оферта за нападател на Лудогорец

7 Юли, 2026 11:28 497 0

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  • футбол

Информацията гласи, че Санкт Гален вече подготвя оферта за 29-годишния нападател на "орлите"

Швейцарци готвят оферта за нападател на Лудогорец - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Швейцарският Санкт Гален иска да привлече нападателя на Лудогорец Квадво Дуа, съобщава kicker.de. Отборът завърши на второ място през миналия сезон, а сега търси заместник на напусналия в посока Хофенхайм Алесандро Фогт.

Информацията гласи, че Санкт Гален вече подготвя оферта за 29-годишния нападател на "орлите".

Швейцарецът, който е роден в Лондон, вече има престой в Санкт Гален. Той носи зеления екип в рамките на две години – от 2020-а до 2022 година, след което бе продаден на Нюрнберг. През лятото на 2023-а пък бе трансфериран от германския тим в Лудогорец.

През миналата година Квадво Дуа подписа нов договор с Лудогорец - до лятото на 2028 година.

През миналия сезон нападателят изигра 26 мача, в които вкара 12 гола.


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