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Скандалът между Килиан Мбапе и парагвайската сенаторка Селест Амарила се разраства

Скандалът между Килиан Мбапе и парагвайската сенаторка Селест Амарила се разраства

7 Юли, 2026 11:59 2 169 20

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • франция-
  • селест амарила

Заплашиха го с дело за насилие на полова основа

Скандалът между Килиан Мбапе и парагвайската сенаторка Селест Амарила се разраства - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Парагвайският сенатор Селест Амарила поиска извинение от Килиан Мбапе и се закани да заведе дело на полова основа, ако не го получи. Между двамата се разрази огромен скандал след победата на Франция с 1:0 над южноамериканския тим. Искрата запали сенаторката, която нападна капитана на „петлите“ с думите.: „Арогантният камерунец, който се преструва на французин, дори не се е научил да пише. Жалко е, че никой не го е ударил след мача“.

Отговорът на Мбапе не закъсня: „Вие сте отвратителна жена, недостойна за позицията си. Заради вашия расизъм светът вече е забравил усилията, които вашите играчи положиха на Световното първенство“.

По-късно Селест Амарила изтри публикацията в социалните мрежи, но след казаното от нападателя, настоя той да се извини.

„Публикациите ми бяха написани в момент, когато кръвта ми кипеше, докато ви гледах как осмивате изключителни парагвайски играчи, които се бориха с вас равностойно до последния съдийски сигнал.

Веднага обаче съжалих, че ви отговорих със същите обиди, които получих и аз. Осъзнавам, че показах поведение, което самата аз презирам, и затова изтрих публикацията. Разбирам, че думите ми ви обидиха, защото унижението боли.

Сега настоявам и вие да се оттеглите от думите си и да ми се извините. Няма да толерирам обидите ви. Не ме познавате. Нямате представа коя съм и нямате право да казвате, че съм отвратителна жена, недостойна за поста си.

Аз съм сенатор на парагвайския народ, избран от народа. Преди това бях член на парламента, също избран от народа. Хиляди парагвайски мъже и жени гласуваха за мен и ме смятат за свой глас. Моята основна отговорност е да говоря от името на парагвайския народ, да казвам това, което те не могат да кажат, и да защитавам страната си с живота си, ако е необходимо.

Аз представлявам.“ моята страна, защото бях свободно избрана. Бях избрана на демократични избори, за да помагам за приемането на закони и да бъда нейният глас. Нямате представа какво означава да бъдеш избран да защитаваш страната си и да представляваш нейния народ.

Кой си ти, че да ме наричаш недостоен или отвратителен, когато дори не ме познаваш? Това е крещящо насилие, основано на пола. Това е политическо насилие срещу жена, която е спечелила позицията си чрез демократичния вот на своя народ.

Презираш ме заради пола ми. Обиждаш ме, защото съм жена. Нарушаваш достойнството ми като жена и като политически представител.

Оттегли думите си, уважавай френското си гражданство и се извини. „В противен случай може да заведа дело за насилие, основано на пола“, написа Селест Амария в отворено писмо до футболиста.

Сега топката е в полето на Килиан Мбапе.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Парагвайските

    57 5 Отговор
    животни ритаха и хапаха 90 минути, нищо равностойно нямаше. А сенаторката да не се прави на интересна с тия измишльотини за насилие над жена -- та той даже не я е срещал, какво насилие? Куха лейка

    12:06 07.07.2026

  • 3 Да........

    51 5 Отговор
    Тия с тоя "техен пол" стигнаха до дъното. Не харесвам тоя Мпапе, но й е отговорил както трябва на расистките нападки. А тая "демократично избрана" сенаторка е типичен пример за женска наглост!

    12:06 07.07.2026

  • 4 Таратор

    34 7 Отговор
    Южноамериканските народи, като цяло, са доста злобни и неприятни същества. Не могат да губят, арогатни и нагли. Като се тръгне от Аржентина, мине се през Уругвай и се стигне до Парагвай..Жалка картинка!

    12:09 07.07.2026

  • 5 И двамата

    16 7 Отговор
    Кухи лейки са и двамата. Разсмяха ме.

    Коментиран от #17

    12:09 07.07.2026

  • 6 Кой е по по бял :Д

    23 6 Отговор
    Разни амазонски чукчета сипят расизми по френските черньовци. Погледнете й муцуната на тази..Чилаверт, парагвайското цигане, и той се включил, видиш ли хаха

    12:13 07.07.2026

  • 7 хахахаха

    16 3 Отговор
    тия политици съвсем изтрещяха

    12:15 07.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кобра Кай 🥋

    16 5 Отговор
    Тая е луда! Търси внимание и да изкара неколко хиляди доларес без труд.

    12:18 07.07.2026

  • 10 лудост

    21 8 Отговор
    То бива наглост, ама тая жена надмина всички, с изключение на Тръмп, разбира се. Сравними са сенаторката и президентът по изумлението, което предизвикват. Тя го нападна, в думите й има чист расизъм. Той й отговори умерено, защото е длъжен да защити достойнството си. И, да, тя е гадна, злобна жена. Друго няма какво да се каже за нея. А за отбора на Парагвай - думи нямам. И те като сенаторката.

    12:20 07.07.2026

  • 11 От името на народа тая

    4 3 Отговор
    Наистина грозен разговор

    12:20 07.07.2026

  • 12 Куха лейка

    9 7 Отговор
    Може и аз да съм жена и куха лейка, но определено съм на страната на френското торпедо.

    12:30 07.07.2026

  • 13 Айляк

    7 3 Отговор
    Тая е по-калпава и от Дуловската:)

    Коментиран от #16

    12:40 07.07.2026

  • 14 ед ед ед

    4 2 Отговор
    ами да ѝ каже , че е отвратителен мъж - белким ѝ порасне шурка

    12:51 07.07.2026

  • 15 Всички който

    2 0 Отговор
    Са на страната на Африканция
    Са бесни жендеря

    Няма нищо европейско в този състав

    13:33 07.07.2026

  • 16 Куцото Добиче

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Айляк":

    Не така ! Някои разбирачи твърдят, че дуловската била мноого добра.

    Коментиран от #18

    13:43 07.07.2026

  • 17 Ген.Годжи Мурафетчийски

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "И двамата":

    Особено арогантният камерунец, който се преструва на французин...

    13:50 07.07.2026

  • 18 черни петли 69

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Куцото Добиче":

    В какво точно??

    Коментиран от #20

    13:52 07.07.2026

  • 19 Гост

    0 0 Отговор
    За другите им мачове не знам, но последните два парагвайците играха КЕЧ, а не футбол!

    13:54 07.07.2026

  • 20 Куцото Добиче

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "черни петли 69":

    Как в какво !? .. в гимнастиката !

    13:54 07.07.2026

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