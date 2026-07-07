Скандалът между Килиан Мбапе и парагвайската сенаторка Селест Амарила се разраства

Парагвайският сенатор Селест Амарила поиска извинение от Килиан Мбапе и се закани да заведе дело на полова основа, ако не го получи. Между двамата се разрази огромен скандал след победата на Франция с 1:0 над южноамериканския тим. Искрата запали сенаторката, която нападна капитана на „петлите“ с думите.: „Арогантният камерунец, който се преструва на французин, дори не се е научил да пише. Жалко е, че никой не го е ударил след мача“.

Отговорът на Мбапе не закъсня: „Вие сте отвратителна жена, недостойна за позицията си. Заради вашия расизъм светът вече е забравил усилията, които вашите играчи положиха на Световното първенство“.

По-късно Селест Амарила изтри публикацията в социалните мрежи, но след казаното от нападателя, настоя той да се извини.

„Публикациите ми бяха написани в момент, когато кръвта ми кипеше, докато ви гледах как осмивате изключителни парагвайски играчи, които се бориха с вас равностойно до последния съдийски сигнал.

Веднага обаче съжалих, че ви отговорих със същите обиди, които получих и аз. Осъзнавам, че показах поведение, което самата аз презирам, и затова изтрих публикацията. Разбирам, че думите ми ви обидиха, защото унижението боли.

Сега настоявам и вие да се оттеглите от думите си и да ми се извините. Няма да толерирам обидите ви. Не ме познавате. Нямате представа коя съм и нямате право да казвате, че съм отвратителна жена, недостойна за поста си.

Аз съм сенатор на парагвайския народ, избран от народа. Преди това бях член на парламента, също избран от народа. Хиляди парагвайски мъже и жени гласуваха за мен и ме смятат за свой глас. Моята основна отговорност е да говоря от името на парагвайския народ, да казвам това, което те не могат да кажат, и да защитавам страната си с живота си, ако е необходимо.

Аз представлявам.“ моята страна, защото бях свободно избрана. Бях избрана на демократични избори, за да помагам за приемането на закони и да бъда нейният глас. Нямате представа какво означава да бъдеш избран да защитаваш страната си и да представляваш нейния народ.

Кой си ти, че да ме наричаш недостоен или отвратителен, когато дори не ме познаваш? Това е крещящо насилие, основано на пола. Това е политическо насилие срещу жена, която е спечелила позицията си чрез демократичния вот на своя народ.

Презираш ме заради пола ми. Обиждаш ме, защото съм жена. Нарушаваш достойнството ми като жена и като политически представител.

Оттегли думите си, уважавай френското си гражданство и се извини. „В противен случай може да заведа дело за насилие, основано на пола“, написа Селест Амария в отворено писмо до футболиста.

Сега топката е в полето на Килиан Мбапе.