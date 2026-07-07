Аржентина изригна с епичен обрат срещу Египет и се класира за четвъртфиналите на Мондиала

Аржентина направи обрат от 0:2 до 3:2 над Египет и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по футбол в Северна Америка.
Египетските „фараони“ изненадаха всички на стадиона в Северна Америка, като още в 15-ата минута Ясер Ибрахим надскочи защитата на Аржентина и с глава откри резултата.
Малко след това съдбата поднесе нова драма – Николас Таляфико бе фаулиран в наказателното поле, а съдията отсъди дузпа. Всички погледи се впериха в Лионел Меси, но египетският страж Мостафа Шобеир отрази удара на аржентинската звезда, която за втори път на този Мондиал пропусна от бялата точка.
След почивката египтяните продължиха да бранят преднината си, а в 67-ата минута Мостафа Зико завърши светкавична контраатака и удвои аванса на Египет. Стадионът замлъкна – изглеждаше, че шампионите са на път да напуснат турнира преждевременно.
Въпреки това, „гаучосите“ не се предадоха и продължиха да атакуват с всички сили. В 79-ата минута Кристиан Ромеро върна надеждата на Аржентина, след като засече центриране на Меси и намали резултата.
Само две минути по-късно самият Меси се разписа с безпощаден удар с левия крак, изравнявайки резултата и записвайки 21-вия си гол на световни финали – истински рекордьор!
Египет се опита да се съвземе, но в добавеното време Енцо Фернандес с глава донесе пълния обрат след перфектно центриране на Лаутаро Мартинес.
С този феноменален обрат Аржентина за единадесети път в историята си достига до четвъртфиналите на Световното първенство. Тимът на Лионел Скалони ще продължи защитата на титлата си срещу победителя от двубоя между Швейцария и Колумбия, който ще се изиграе по-късно тази вечер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре, че са съдиите
21:19 07.07.2026
2 Браво с!
Коментиран от #15
21:20 07.07.2026
3 2020
Реферството е срамно. Нашите рефери, колкото и да са слаби - са години пред корумпеттата на Фуфа.
Коментиран от #51
21:20 07.07.2026
4 Герги
Коментиран от #52
21:21 07.07.2026
5 питам си
Коментиран от #53
21:22 07.07.2026
6 Иван
21:22 07.07.2026
7 Да отмениш гол
Аржентина беше смешна срещу Египет.
За меси адмирации но това не е световно първенство което мога да призная че е не манипулирано..... Напротив.
Коментиран от #12
21:23 07.07.2026
8 Симо
Коментиран от #20
21:23 07.07.2026
9 Хахаха
Коментиран от #13
21:23 07.07.2026
10 Кобра Кай 🥋
21:24 07.07.2026
11 Факт
21:24 07.07.2026
12 1917
До коментар #7 от "Да отмениш гол":Онова гологлавото същество е най-жжалкият ръководител на ФУФА. Ггрозен, жжалък, ппродажен.
21:25 07.07.2026
13 Улав
До коментар #9 от "Хахаха":Не те слуша главата
21:26 07.07.2026
14 Кобра Кай 🥋
Тейния футбол е ръгби със брони - тъпашки спорт. А тоя другия със пръчката удрят малко топче и тичат в пясъка е трудно за гледане 😀
Коментиран от #28
21:27 07.07.2026
15 хи хи
До коментар #2 от "Браво с!":Мюмюн някъв и е влюбено в Меси, чак Салах нарече Меси, Меси, Меси... 🤣
Коментиран от #41
21:28 07.07.2026
16 Анонимен
21:28 07.07.2026
17 И Киев е Руски
21:29 07.07.2026
18 Кобра Кай 🥋
21:30 07.07.2026
19 Възмутен
Коментиран от #23
21:30 07.07.2026
20 хи хи
До коментар #8 от "Симо":Искаш да кажеш "Обратът го сътвори обpaтния" 😅
21:30 07.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Е щото
До коментар #19 от "Възмутен":Наркомана Марадона беше много стока.
21:34 07.07.2026
24 Русороб
Коментиран от #33
21:34 07.07.2026
25 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺
НАЛИ ИМАТ СВОБОДНА ПИРАМИДА...
Е МОЖЕ ДА БАЛСАМИРАТ
Льо рефер И ДА ГО...БАЛСАМИРАТ
ЗАЕДНО С ПРАВИЛНИКА НА СЪДИЯТА
ИЗД.ТОМ ПЪРВИ☝
21:35 07.07.2026
26 Дзак
21:35 07.07.2026
27 Египетските цигани
Коментиран от #29, #31
21:37 07.07.2026
28 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺
До коментар #14 от "Кобра Кай 🥋":А „ВАША МИЛОСТ” 🐍
ВИЖДА СТАДИОН С КЛИМАТИК И ТАВАН
21:37 07.07.2026
29 Русороб
До коментар #27 от "Египетските цигани":Леко , че тук е пълно с такива.
21:38 07.07.2026
30 Подкупен съдия
21:39 07.07.2026
31 Дзак
До коментар #27 от "Египетските цигани":Ти си гледай твоите мющерии!
Коментиран от #35
21:40 07.07.2026
32 Ел Кондор паса
21:40 07.07.2026
33 КУПЕЙКИН
До коментар #24 от "Русороб":ФЪРГАЙ КАМИК
ПО ПОКРИВО ОТ ПВЦ НА ШТАДИОНА🗣
21:41 07.07.2026
34 Наблюдател
Коментиран от #55, #60
21:41 07.07.2026
35 Ха ХаХа
До коментар #31 от "Дзак":Засегнатият мангалеско квичи....
21:43 07.07.2026
36 Кобра Кай 🥋
21:43 07.07.2026
37 Хаха
Коментиран от #38, #40
21:44 07.07.2026
38 Кобра Кай 🥋
До коментар #37 от "Хаха":Викинга е прототип на Хищника без шлема и ще бъде надигран от Хари Кайн оригинала ☝️
21:46 07.07.2026
39 ФИФА, ФАФА, ФОФА и ФУФА
21:47 07.07.2026
40 Викингите с рогите
До коментар #37 от "Хаха":Видя се, много са корави. То това се знае, но се оказа, че играта я могат.
21:50 07.07.2026
41 Ицо
До коментар #15 от "хи хи":Напротив, влюбен е в Роналдо. Сигурно си забравил снощи как се моли на съдията да не свири края на мача за да не си тръгне позьорчето. А в началото на днешния мач повтаряше няколко пъти дали днес няма да си тръгне Меси. Толкова ме изнерви, че ми идваше да си спра звука на телевизора. А от прочетените коментари до тук ми става ясно, че са предимно от фенове на Криско и Ливърпул. Излагате се.
21:51 07.07.2026
42 Аспарухов
21:52 07.07.2026
43 Бай Киро
Коментиран от #50
21:53 07.07.2026
44 Тука
21:58 07.07.2026
45 Аржентина
Разбрахте ли клавишни герои ?!?
Коментиран от #56
22:08 07.07.2026
46 Стига ми толкова световно първенство
2. Този мач.
22:09 07.07.2026
47 Страхотен мач,
22:12 07.07.2026
48 Дзак
22:13 07.07.2026
49 Дзак
22:14 07.07.2026
50 Един
До коментар #43 от "Бай Киро":Ти нормален ли си? Кой мач си гледал? Ами Аржентина ги убиха от бой, а вратарчето на Египет трябва да го позлатят. Лилавите имаха три положения от които вкараха две.
22:15 07.07.2026
51 Ти кой мач гледа?
До коментар #3 от "2020":Реферът ръководи абсолютно точно и обективно - дори дузпата беше безспорна, а третият гол за Египет го отмени ВАР... А за ситуацията с Мохамед Салах - даже и до ВАР. не се стигна- човекът полегна в стил Роналдо, белким стане нещо.
Впрочем + къде сме ние в сравнение с Египет?
22:22 07.07.2026
52 Явно и ти си гледал
До коментар #4 от "Герги":друг мач...
22:23 07.07.2026
53 Карай поотделно -
До коментар #5 от "питам си":дузпата бе безспорна, голът, отменен след намеса на ВСР( съдията първоначално не видя нарушението и бе готов да отсъди в полза на Египет!), а Дали си падна на принципа "ако мине номерът". И къде беше идентичната ситуация"?
22:28 07.07.2026
54 Какво,какво?
22:30 07.07.2026
55 През 1994
До коментар #34 от "Наблюдател":нямаше ВАР, сега има. А съдията свири точното дори беше готов да даде гл за Египет след нарушението в атака...
22:31 07.07.2026
56 Русороб
До коментар #45 от "Аржентина":Надали са те разбрали, не ми се виждат много умни след като коментират така. Но пък всеки луд с номера си.
22:36 07.07.2026
57 Мъжките коментаторки на мача
22:38 07.07.2026
58 ясно се видя в мача
22:39 07.07.2026
59 Неизвестен
22:42 07.07.2026
60 Лошите езици говорят
До коментар #34 от "Наблюдател":че инфантилния е дръпнал всички регистри за да стане Архентина световен шампион. Много спорно свирене, в полза на гаучосите.
Коментиран от #61, #62
22:44 07.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Русороб
До коментар #60 от "Лошите езици говорят":Не блестиш с много ум, ама ти знаеш .
22:51 07.07.2026