Аржентина изригна с епичен обрат срещу Египет и се класира за четвъртфиналите на Мондиала

Аржентина направи обрат от 0:2 до 3:2 над Египет и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по футбол в Северна Америка.

Египетските „фараони“ изненадаха всички на стадиона в Северна Америка, като още в 15-ата минута Ясер Ибрахим надскочи защитата на Аржентина и с глава откри резултата.

Малко след това съдбата поднесе нова драма – Николас Таляфико бе фаулиран в наказателното поле, а съдията отсъди дузпа. Всички погледи се впериха в Лионел Меси, но египетският страж Мостафа Шобеир отрази удара на аржентинската звезда, която за втори път на този Мондиал пропусна от бялата точка.

След почивката египтяните продължиха да бранят преднината си, а в 67-ата минута Мостафа Зико завърши светкавична контраатака и удвои аванса на Египет. Стадионът замлъкна – изглеждаше, че шампионите са на път да напуснат турнира преждевременно.

Въпреки това, „гаучосите“ не се предадоха и продължиха да атакуват с всички сили. В 79-ата минута Кристиан Ромеро върна надеждата на Аржентина, след като засече центриране на Меси и намали резултата.

Само две минути по-късно самият Меси се разписа с безпощаден удар с левия крак, изравнявайки резултата и записвайки 21-вия си гол на световни финали – истински рекордьор!

Египет се опита да се съвземе, но в добавеното време Енцо Фернандес с глава донесе пълния обрат след перфектно центриране на Лаутаро Мартинес.

С този феноменален обрат Аржентина за единадесети път в историята си достига до четвъртфиналите на Световното първенство. Тимът на Лионел Скалони ще продължи защитата на титлата си срещу победителя от двубоя между Швейцария и Колумбия, който ще се изиграе по-късно тази вечер.