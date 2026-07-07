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Аржентина изригна с епичен обрат срещу Египет и се класира за четвъртфиналите на Мондиала

Аржентина изригна с епичен обрат срещу Египет и се класира за четвъртфиналите на Мондиала

7 Юли, 2026 21:04 1 590 62

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  • четвъртфинал-
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  • драма-
  • мондиал 2026-
  • северна америка

Действащите световни шампиони демонстрираха характер и воля, след като наваксаха два гола пасив и елиминираха Египет в драматичен осминафинал

Аржентина изригна с епичен обрат срещу Египет и се класира за четвъртфиналите на Мондиала - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентина направи обрат от 0:2 до 3:2 над Египет и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по футбол в Северна Америка.

Египетските „фараони“ изненадаха всички на стадиона в Северна Америка, като още в 15-ата минута Ясер Ибрахим надскочи защитата на Аржентина и с глава откри резултата.

Малко след това съдбата поднесе нова драма – Николас Таляфико бе фаулиран в наказателното поле, а съдията отсъди дузпа. Всички погледи се впериха в Лионел Меси, но египетският страж Мостафа Шобеир отрази удара на аржентинската звезда, която за втори път на този Мондиал пропусна от бялата точка.

След почивката египтяните продължиха да бранят преднината си, а в 67-ата минута Мостафа Зико завърши светкавична контраатака и удвои аванса на Египет. Стадионът замлъкна – изглеждаше, че шампионите са на път да напуснат турнира преждевременно.

Въпреки това, „гаучосите“ не се предадоха и продължиха да атакуват с всички сили. В 79-ата минута Кристиан Ромеро върна надеждата на Аржентина, след като засече центриране на Меси и намали резултата.

Само две минути по-късно самият Меси се разписа с безпощаден удар с левия крак, изравнявайки резултата и записвайки 21-вия си гол на световни финали – истински рекордьор!

Египет се опита да се съвземе, но в добавеното време Енцо Фернандес с глава донесе пълния обрат след перфектно центриране на Лаутаро Мартинес.

С този феноменален обрат Аржентина за единадесети път в историята си достига до четвъртфиналите на Световното първенство. Тимът на Лионел Скалони ще продължи защитата на титлата си срещу победителя от двубоя между Швейцария и Колумбия, който ще се изиграе по-късно тази вечер.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре, че са съдиите

    49 20 Отговор
    Че да сътворят обрата

    21:19 07.07.2026

  • 2 Браво с!

    43 7 Отговор
    Коментаторчето притежава приятен ЛГБТ акцент, готов е за говорител на ППДБ!🤔

    Коментиран от #15

    21:20 07.07.2026

  • 3 2020

    48 15 Отговор
    Френското гейййреферче тънко и програмирано подбутна арГентинците.
    Реферството е срамно. Нашите рефери, колкото и да са слаби - са години пред корумпеттата на Фуфа.

    Коментиран от #51

    21:20 07.07.2026

  • 4 Герги

    42 9 Отговор
    Този съдия,,, роднина на Киньо,стана главна фигура в мача....добрият съдия остава почти незабележим,но казваш че е французин и не коментираш повече..

    Коментиран от #52

    21:21 07.07.2026

  • 5 питам си

    50 13 Отговор
    То не бе дузпа за песси, недадено нарушение срещу Саллах, отменен гол за без нищо, признат гол при подобна ситуация - какво още да се случи?????

    Коментиран от #53

    21:22 07.07.2026

  • 6 Иван

    38 8 Отговор
    Вече незнам , защо гледам тия пародии .....

    21:22 07.07.2026

  • 7 Да отмениш гол

    43 7 Отговор
    след минути и да търсиш проблем след като салах е преодолял цялата аржентинска отбрана и атаката беше перфектна за да спреш един отбор който се носи на крилете на успеха е приоритет на оня гологлавия шеф който на всеки мач стои на трибуната и дирижирам как да се случват нещата. И това на това световно първенство не е за първи път срещу отбор който той смята че не трябва да продължи.
    Аржентина беше смешна срещу Египет.
    За меси адмирации но това не е световно първенство което мога да призная че е не манипулирано..... Напротив.

    Коментиран от #12

    21:23 07.07.2026

  • 8 Симо

    39 8 Отговор
    Обратът го сътвори съдийството

    Коментиран от #20

    21:23 07.07.2026

  • 9 Хахаха

    22 34 Отговор
    Последния път когато Аржентина ме докара до такава еуфория е когато спечелиха финала с Франция!Меси го заслужава,не само защото е добър футболист,а защото винаги е скромен и земен човек!

    Коментиран от #13

    21:23 07.07.2026

  • 10 Кобра Кай 🥋

    11 32 Отговор
    Месииии 3 гола за 20 минути браво Аржентина това е футбол ⚽

    21:24 07.07.2026

  • 11 Факт

    38 14 Отговор
    Направо да им дават, купата! ... това не е футбол а пародия

    21:24 07.07.2026

  • 12 1917

    37 4 Отговор

    До коментар #7 от "Да отмениш гол":

    Онова гологлавото същество е най-жжалкият ръководител на ФУФА. Ггрозен, жжалък, ппродажен.

    21:25 07.07.2026

  • 13 Улав

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Хахаха":

    Не те слуша главата

    21:26 07.07.2026

  • 14 Кобра Кай 🥋

    14 4 Отговор
    Краварите виждат за пръв път какво е спорт! Какво е "футбол" ⚽

    Тейния футбол е ръгби със брони - тъпашки спорт. А тоя другия със пръчката удрят малко топче и тичат в пясъка е трудно за гледане 😀

    Коментиран от #28

    21:27 07.07.2026

  • 15 хи хи

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "Браво с!":

    Мюмюн някъв и е влюбено в Меси, чак Салах нарече Меси, Меси, Меси... 🤣

    Коментиран от #41

    21:28 07.07.2026

  • 16 Анонимен

    13 0 Отговор
    Не разбрах какво казваха на съдията?

    21:28 07.07.2026

  • 17 И Киев е Руски

    15 10 Отговор
    Меси е добър футболист но е шизофреник.101процента гаранция.След време ще разберете.Следете реакциите му

    21:29 07.07.2026

  • 18 Кобра Кай 🥋

    4 12 Отговор
    Аржентина е оригинала, Бразилия е ментето! ☝️

    21:30 07.07.2026

  • 19 Възмутен

    38 13 Отговор
    Абсолютно тенденционно съдийството! Това реши мача! Груба ,доста примитивна игра на Аржентина,довела до принудителна смяна на Хасан,и особено на Ашур,невероятен защитник! Той беше ударен силно с ръка,подминато от съдията!! Отмени дузпа за Египет,поне трябваше да преразгледа положението.Отмени чист гол на Египет! И стига с тоя Меси! Играе на проба-грешка! Само за левашката дузпа трябва да бъде низвергнат! Не е нито Марадона,нито Кемпес!Доста зад тях се намърдва! А патетичната подкрепа на коментатора от БНТ 1 беше направо смешна!

    Коментиран от #23

    21:30 07.07.2026

  • 20 хи хи

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от "Симо":

    Искаш да кажеш "Обратът го сътвори обpaтния" 😅

    21:30 07.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Е щото

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Възмутен":

    Наркомана Марадона беше много стока.

    21:34 07.07.2026

  • 24 Русороб

    9 22 Отговор
    А бе тук е пълно с фараони наакани!

    Коментиран от #33

    21:34 07.07.2026

  • 25 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺

    7 2 Отговор
    ФЕНОВЕТЕ ОТ ЕДЖИПТ
    НАЛИ ИМАТ СВОБОДНА ПИРАМИДА...
    Е МОЖЕ ДА БАЛСАМИРАТ
    Льо рефер И ДА ГО...БАЛСАМИРАТ
    ЗАЕДНО С ПРАВИЛНИКА НА СЪДИЯТА
    ИЗД.ТОМ ПЪРВИ☝

    21:35 07.07.2026

  • 26 Дзак

    15 2 Отговор
    Едвам победиха отбор, който си носи закуските от вкъщи!

    21:35 07.07.2026

  • 27 Египетските цигани

    9 27 Отговор
    Аут от Световното

    Коментиран от #29, #31

    21:37 07.07.2026

  • 28 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Кобра Кай 🥋":

    А „ВАША МИЛОСТ” 🐍
    ВИЖДА СТАДИОН С КЛИМАТИК И ТАВАН

    21:37 07.07.2026

  • 29 Русороб

    6 8 Отговор

    До коментар #27 от "Египетските цигани":

    Леко , че тук е пълно с такива.

    21:38 07.07.2026

  • 30 Подкупен съдия

    28 10 Отговор
    Браво на Египет! За мен победители са те! Играха с чест и достойнство! Видя се, че съдията е на страната на Аржентина, което не говори добре за ФИФА! Колко ли пари е взел съдията? Това не е футбол, а чист расизъм, което е очевидно! С триста зора на аржентинците им дадоха мача!

    21:39 07.07.2026

  • 31 Дзак

    7 3 Отговор

    До коментар #27 от "Египетските цигани":

    Ти си гледай твоите мющерии!

    Коментиран от #35

    21:40 07.07.2026

  • 32 Ел Кондор паса

    7 18 Отговор
    Още една сахарска змия си замина.

    21:40 07.07.2026

  • 33 КУПЕЙКИН

    0 7 Отговор

    До коментар #24 от "Русороб":

    ФЪРГАЙ КАМИК
    ПО ПОКРИВО ОТ ПВЦ НА ШТАДИОНА🗣

    21:41 07.07.2026

  • 34 Наблюдател

    27 6 Отговор
    Дето се вика, всеки да си знае мястото. Как така някакъв Египет ще бие световния шампион? И понеже се видя, че не може да се разчита само на Меси с късите крачета, включи се и съдията, и ония от ВАР и те. Пак в Америка и нас ни порязаха навремето, и пак французин помогна. Иначе щеше да се случи нещо недопустимо, една там България на финал, а самата Италия аут.

    Коментиран от #55, #60

    21:41 07.07.2026

  • 35 Ха ХаХа

    4 7 Отговор

    До коментар #31 от "Дзак":

    Засегнатият мангалеско квичи....

    21:43 07.07.2026

  • 36 Кобра Кай 🥋

    9 12 Отговор
    Брадчедите на емрах стругаро се прибират в кайро, Максуда и Факултета

    21:43 07.07.2026

  • 37 Хаха

    12 4 Отговор
    Ще ми се да се паднат с Норвегия и ония викинг да ги сгази като луда крава теле!

    Коментиран от #38, #40

    21:44 07.07.2026

  • 38 Кобра Кай 🥋

    3 8 Отговор

    До коментар #37 от "Хаха":

    Викинга е прототип на Хищника без шлема и ще бъде надигран от Хари Кайн оригинала ☝️

    21:46 07.07.2026

  • 39 ФИФА, ФАФА, ФОФА и ФУФА

    14 1 Отговор
    Почивки за “хидратация”, всъщност за реклами, като в американския футбол, спиране на играта, като в американския футбол, очаквам да направят и топката като пъпеш и да я носят с ръце.

    21:47 07.07.2026

  • 40 Викингите с рогите

    11 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хаха":

    Видя се, много са корави. То това се знае, но се оказа, че играта я могат.

    21:50 07.07.2026

  • 41 Ицо

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "хи хи":

    Напротив, влюбен е в Роналдо. Сигурно си забравил снощи как се моли на съдията да не свири края на мача за да не си тръгне позьорчето. А в началото на днешния мач повтаряше няколко пъти дали днес няма да си тръгне Меси. Толкова ме изнерви, че ми идваше да си спра звука на телевизора. А от прочетените коментари до тук ми става ясно, че са предимно от фенове на Криско и Ливърпул. Излагате се.

    21:51 07.07.2026

  • 42 Аспарухов

    4 4 Отговор
    Кефи ме как неграмотните фенки на геяяя се пънат тук

    21:52 07.07.2026

  • 43 Бай Киро

    10 12 Отговор
    Аржентинците бяха жалки, все едно от кръчмата са ги събрали... Били световен шампион, минали са покрай световния шампион. Меси ли е, Деси ли е, пълен ахмак. Станал на 40 години, мач ще играе! Стани треньор, като си добър толкова. На следващия мач са вън от световното....

    Коментиран от #50

    21:53 07.07.2026

  • 44 Тука

    12 14 Отговор
    Пишат най големите разбирачи на футболната игра, но да кажа, че съдийството беше перфектно. Гола беше правилно отменен. Но на вас какво и да напиша все тая.

    21:58 07.07.2026

  • 45 Аржентина

    10 10 Отговор
    Всички коментари тук са излишни ! Аржентина е съвсем заслужено на четвърт финал ! Без съдиите да помагат ! И дори без дузпа !
    Разбрахте ли клавишни герои ?!?

    Коментиран от #56

    22:08 07.07.2026

  • 46 Стига ми толкова световно първенство

    6 5 Отговор
    1. Тръмп е звъннал да отменят червен картон на футболист на САЩ.
    2. Този мач.

    22:09 07.07.2026

  • 47 Страхотен мач,

    0 3 Отговор
    страхотен Меси, страхотен коментар. Това е супер представление, което спира дъха. Героят е и грешник, а загубата е победа. Класика, която остава за историята.

    22:12 07.07.2026

  • 48 Дзак

    2 3 Отговор
    Предстои да видим дали и на Колумбия ще е отредена красива загуба!

    22:13 07.07.2026

  • 49 Дзак

    3 2 Отговор
    Предстои да видим дали и на Колумбия ще бъде отредена красива загуба!

    22:14 07.07.2026

  • 50 Един

    8 4 Отговор

    До коментар #43 от "Бай Киро":

    Ти нормален ли си? Кой мач си гледал? Ами Аржентина ги убиха от бой, а вратарчето на Египет трябва да го позлатят. Лилавите имаха три положения от които вкараха две.

    22:15 07.07.2026

  • 51 Ти кой мач гледа?

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "2020":

    Реферът ръководи абсолютно точно и обективно - дори дузпата беше безспорна, а третият гол за Египет го отмени ВАР... А за ситуацията с Мохамед Салах - даже и до ВАР. не се стигна- човекът полегна в стил Роналдо, белким стане нещо.


    Впрочем + къде сме ние в сравнение с Египет?

    22:22 07.07.2026

  • 52 Явно и ти си гледал

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Герги":

    друг мач...

    22:23 07.07.2026

  • 53 Карай поотделно -

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "питам си":

    дузпата бе безспорна, голът, отменен след намеса на ВСР( съдията първоначално не видя нарушението и бе готов да отсъди в полза на Египет!), а Дали си падна на принципа "ако мине номерът". И къде беше идентичната ситуация"?

    22:28 07.07.2026

  • 54 Какво,какво?

    4 0 Отговор
    Какви са коментаторите по телевизията?" Имаше дърпане в наказателното поле",но не било дузпа? Имаше и дърпане извън наказателното поле,но за това отменен след 2 минути гол на Египет?! Поне по-прецизно коментирайте!

    22:30 07.07.2026

  • 55 През 1994

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Наблюдател":

    нямаше ВАР, сега има. А съдията свири точното дори беше готов да даде гл за Египет след нарушението в атака...

    22:31 07.07.2026

  • 56 Русороб

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Аржентина":

    Надали са те разбрали, не ми се виждат много умни след като коментират така. Но пък всеки луд с номера си.

    22:36 07.07.2026

  • 57 Мъжките коментаторки на мача

    4 0 Отговор
    бяха много възбудени от порното дето гледахме

    22:38 07.07.2026

  • 58 ясно се видя в мача

    0 3 Отговор
    Меси заслужава да го обслужват десет стюардеси.

    22:39 07.07.2026

  • 59 Неизвестен

    2 0 Отговор
    Този тъп коментатор на мача е абсолютен боклук. БНТ да го изхвърли този гамен. Той не се трае с коментарите си.ГОВЕДО!!!!!!?

    22:42 07.07.2026

  • 60 Лошите езици говорят

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Наблюдател":

    че инфантилния е дръпнал всички регистри за да стане Архентина световен шампион. Много спорно свирене, в полза на гаучосите.

    Коментиран от #61, #62

    22:44 07.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Русороб

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Лошите езици говорят":

    Не блестиш с много ум, ама ти знаеш .

    22:51 07.07.2026

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