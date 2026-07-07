Левски стартира с равенство срещу Борац в Шампионската лига

Левски и шампионът на Босна и Херцеговина - Борац Баня Лука завършиха при резултат 1:1 в първия предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата предложи много емоции и напрежение до последния съдийски сигнал.

В началните минути домакините от Борац демонстрираха хладнокръвие и се възползваха от неразбирателство в защитата на "сините". В 9-ата минута Никола Серафимов фаулира съперник в наказателното поле, а Лука Юричич безпогрешно реализира отсъдената дузпа, изпращайки топката в обратния ъгъл на Светослав Вуцов – 1:0 за Борац.

Веднага след попадението Майкон имаше отлична възможност да възстанови равенството, но защитник на Борац изчисти топката от голлинията. Постепенно Левски пое инициативата и започна да създава опасности пред вратата на Никола Четкович, но точен удар така и не бе регистриран до почивката. Домакините разчитаха основно на бързи контраатаки, а в края на първата част Давид Кусо получи неприятна травма, оставяйки "сините" с човек по-малко до паузата.

След почивката треньорът Хулио Веласкес заложи на Армстронг Око-Флекс, който се включи блестящо в играта. В 55-ата минута Майкон проби по лявото крило и подаде към Око-Флекс, който с хладнокръвен удар възстанови равенството – 1:1.

Левски продължи да доминира, а Око-Флекс бе в основата на почти всички опасни атаки.

В заключителните минути Акрам Бурас бе на косъм да донесе победата на Левски, но стражът на Борац Четкович се намеси решително и спаси удара му в горния ляв ъгъл.

Така двата тима оставиха всичко за реванша на 14 юли на стадион "Георги Аспарухов" в София.