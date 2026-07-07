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Левски стартира с равенство срещу Борац в Шампионската лига

Левски стартира с равенство срещу Борац в Шампионската лига

7 Юли, 2026 23:30 680 7

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  • футбол-
  • око-флекс

Двата тима не излъчиха победител

Левски стартира с равенство срещу Борац в Шампионската лига - 1
Кадър: Diema Sport
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски и шампионът на Босна и Херцеговина - Борац Баня Лука завършиха при резултат 1:1 в първия предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата предложи много емоции и напрежение до последния съдийски сигнал.

В началните минути домакините от Борац демонстрираха хладнокръвие и се възползваха от неразбирателство в защитата на "сините". В 9-ата минута Никола Серафимов фаулира съперник в наказателното поле, а Лука Юричич безпогрешно реализира отсъдената дузпа, изпращайки топката в обратния ъгъл на Светослав Вуцов – 1:0 за Борац.

Веднага след попадението Майкон имаше отлична възможност да възстанови равенството, но защитник на Борац изчисти топката от голлинията. Постепенно Левски пое инициативата и започна да създава опасности пред вратата на Никола Четкович, но точен удар така и не бе регистриран до почивката. Домакините разчитаха основно на бързи контраатаки, а в края на първата част Давид Кусо получи неприятна травма, оставяйки "сините" с човек по-малко до паузата.

След почивката треньорът Хулио Веласкес заложи на Армстронг Око-Флекс, който се включи блестящо в играта. В 55-ата минута Майкон проби по лявото крило и подаде към Око-Флекс, който с хладнокръвен удар възстанови равенството – 1:1.

Левски продължи да доминира, а Око-Флекс бе в основата на почти всички опасни атаки.

В заключителните минути Акрам Бурас бе на косъм да донесе победата на Левски, но стражът на Борац Четкович се намеси решително и спаси удара му в горния ляв ъгъл.

Така двата тима оставиха всичко за реванша на 14 юли на стадион "Георги Аспарухов" в София.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    4 4 Отговор
    Айдеее в Европа се видя колко сте добри!

    Коментиран от #3

    23:32 07.07.2026

  • 2 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Говежда радост

    23:34 07.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    дъ бест ъф дъ бестс

    23:35 07.07.2026

  • 4 1914

    4 1 Отговор
    Видно е че следите най-обичания и популярен клуб! Поздравления за всички неможачи и хейтъри!

    Коментиран от #6

    23:39 07.07.2026

  • 5 Някой

    2 0 Отговор
    Тези Борац явно са от Република Сръбска в Босна и Херцеговина. Виждаше се фланелките им отзад сръбското знаме. Емблемата им е такава леко наклонена. Дори видях шал на който си пишеше Република Сръбска.

    В началото Левски правеше грешки в защита при преса на другите и нямаше достатъчно подпомагане от други. Второто полувреме бе коренно различно и онези все едно нямат въздух за него.

    23:40 07.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "1914":

    аве..Гунди бог да го прости! на къв език щеше да си говори с другите ,,левскари,,?

    23:43 07.07.2026

  • 7 Един

    0 0 Отговор
    Българи, юнаци! Най-накрая се намери български шампион, който може да открадне точка от Борац Баня Лука...бати пародията сме!

    00:20 08.07.2026

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