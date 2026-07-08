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Селекционерът на Колумбия: Платихме за пропуските си

Селекционерът на Колумбия: Платихме за пропуските си

8 Юли, 2026 09:00 690 0

  • швейцария-
  • колумбия-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • нестор лоренсо

Той подчерта, че неговият отбор е бил по-активният на терена, но липсата на ефективност пред гола се е оказала решаваща

Селекционерът на Колумбия: Платихме за пропуските си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Колумбия претърпя тежко разочарование на Световното първенство, след като отпадна на осминафиналите от тима на Швейцария. Мачът на стадион „БиСи Плейс“ във Ванкувър завърши без голове след 120 минути игра, а при изпълнението на дузпи швейцарците показаха по-здрави нерви и триумфираха с 4:3.

След края на срещата селекционерът на „Лос Кафетерос“ Нестор Лоренсо не скри съжалението си от крайния изход. Той подчерта, че неговият отбор е бил по-активният на терена, но липсата на ефективност пред гола се е оказала решаваща.

„Безусловно, ни липсваше отбелязването на гол. Знаехме, че това ще бъде много напрегнат, тактически и равностоен мач. Но мисля, че за 90 минути заслужавахме малко повече, предвид нашите намерения и ударите, които отправихме“, заяви Лоренсо.

„Имахме 15 опита. Това е много и щом не сме вкарали, се налага да си платим. Тук няма за какво да виним никого. Понякога топката влиза във вратата, а понякога не“, добави специалистът.

Думите на треньора се подкрепят и от официалната статистика на двубоя. Колумбийците завършиха срещата с общо 15 голови атаки срещу едва 7 за състава на Мурат Якин. Въпреки това, едва 3 от тези опити попаднаха в очертанията на вратата, пазена от Грегор Кобел.

Очакваните голове (xG) за Колумбия бяха 1.188, докато Швейцария генерира едва 0.35, което ясно показва кой отбор е създал по-чистите положения.


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