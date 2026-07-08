Национал на Египет избухна след отпадането: Първенството е нагласено в полза на Аржентина (ВИДЕО)

Голмайсторът на Египет Мостафа Зико изрази яростното си недоволство след драматичната загуба с 2:3 от Аржентина, която изпрати „гаучосите“ на четвъртфиналите на световното първенство. Нападателят вкара два гола през второто полувреме, но първият бе отменен от главния съдия Франсоа Летексие заради нарушение, извършено почти на 100 метра от вратата на аржентинците.

В самия край на мача Египет претендираше за две отделни нарушения в наказателното поле на съперника, но Летексие не преразгледа нито една от ситуациите чрез VAR – решение, което предизвика бурни реакции.

„Съдията не беше справедлив. Това беше явна несправедливост. През първата част на мача свършихме добра работа, но от началото съдията работеше срещу нас. Имахме аванс от 2:0, който трябваше да ни бъде достатъчен, за да спечелим срещу Аржентина. Ясно е, че този турнир е нагласен. Бог ни е свидетел“, каза през сълзи Зико.

Нападателят се извини на египетските фенове, подчертавайки, че отборът е искал да ги зарадва, но не е получил шанс да го направи.

„Искам да се извиня на хората в Египет. Само искахме да ги зарадваме, но това не ни бе позволено. Изходът от турнира е в ръцете на съдиите. Поздравления за Аржентина за световната титла, ние не се нуждаем от друго“, добави той.

"It's clear that this tournament has been fixed."



Egypt's Mostafa Zico was not happy with some of the decisions in their game against Argentina. pic.twitter.com/VbDdFbkRBC — BBC Sport (@BBCSport) July 7, 2026