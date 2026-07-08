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Национал на Египет избухна след отпадането: Първенството е нагласено в полза на Аржентина (ВИДЕО)

Национал на Египет избухна след отпадането: Първенството е нагласено в полза на Аржентина (ВИДЕО)

8 Юли, 2026 12:59 1 164 19

  • египет-
  • мостафа зико-
  • аржентина-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Два отменени момента, спорни ситуации и сълзи – египетският голмайстор говори открито за съдийството

Национал на Египет избухна след отпадането: Първенството е нагласено в полза на Аржентина (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голмайсторът на Египет Мостафа Зико изрази яростното си недоволство след драматичната загуба с 2:3 от Аржентина, която изпрати „гаучосите“ на четвъртфиналите на световното първенство. Нападателят вкара два гола през второто полувреме, но първият бе отменен от главния съдия Франсоа Летексие заради нарушение, извършено почти на 100 метра от вратата на аржентинците.

В самия край на мача Египет претендираше за две отделни нарушения в наказателното поле на съперника, но Летексие не преразгледа нито една от ситуациите чрез VAR – решение, което предизвика бурни реакции.

„Съдията не беше справедлив. Това беше явна несправедливост. През първата част на мача свършихме добра работа, но от началото съдията работеше срещу нас. Имахме аванс от 2:0, който трябваше да ни бъде достатъчен, за да спечелим срещу Аржентина. Ясно е, че този турнир е нагласен. Бог ни е свидетел“, каза през сълзи Зико.

Нападателят се извини на египетските фенове, подчертавайки, че отборът е искал да ги зарадва, но не е получил шанс да го направи.

„Искам да се извиня на хората в Египет. Само искахме да ги зарадваме, но това не ни бе позволено. Изходът от турнира е в ръцете на съдиите. Поздравления за Аржентина за световната титла, ние не се нуждаем от друго“, добави той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 И Киев е Руски

    18 5 Отговор
    Нищо ново .Сламеният перчем "помоли ФИФА да отмени трите гола на Белгия и най добрата армия в света да продължи напред.Идио Ти

    13:02 08.07.2026

  • 2 име

    19 4 Отговор
    Кравар до кво се докосне и става мазало. Фифа отменя червени картони, съдии крепят отбори, реклами през 20 минути...

    13:05 08.07.2026

  • 3 Арменският поп

    4 5 Отговор
    Оплачи се на Тръмп.

    13:05 08.07.2026

  • 4 Кобра Кай 🥋

    4 15 Отговор
    Отбор стораро отново реве и търси сензация. Бърже бърже го бак то кючюка маннгал имръсни

    13:09 08.07.2026

  • 5 И Киев е Руски

    11 3 Отговор
    Дони:Ние изБихме 100 000 000 индианци .Живите ги нарикахме в резервати .Евро тъпаните да не очакват милост.

    13:10 08.07.2026

  • 6 Ицо

    12 13 Отговор
    Не знам какво толкова реват египтяните?! Водеха с 2:0 и загубиха. Съдията ли им вкара три гола. Просто не успяха да си запазят преднината. След първия гол на Аржентина рухнаха психически. По принцип футболистите не се славят с особен интелект, но за толкова години откакто има ВАР, трябва да са разбрали, че съдията не ходи да гледа повторения, когато го обградят играчите, а когато квалифицирани и компетентни колеги от стаичката видят нещо нередно, което е пропуснал да види колегата им на терена. Никой не им е виновен, водеха с два гола 15 мин преди края на мача.

    Коментиран от #9

    13:13 08.07.2026

  • 7 да бе да

    10 8 Отговор
    Лично Инфантино беше там, когато за 13 минути пуснахте цели 3 чисти гола от игра!

    И да ви бяха признали ония втори гол, Аржентина пак ви смачкваха. Нямахте сили повече да тичате двойно и тройно, а и лксъметът ви нямаше как да ви спасява вечно.
    3 чисти гола ама 100% изтърваха Аржентина при 0-1.

    13:24 08.07.2026

  • 8 Тома

    10 10 Отговор
    В Катар също така се получи.Силния отбор на Франция падна на финала чрез полския съдия който си свиреше за Аржентина и то явно.Спонсорите на меси си свършиха отлично работата.Сега ще е същото.

    Коментиран от #10

    13:26 08.07.2026

  • 9 ........

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ицо":

    Ами, защото същия този съдия, им отмени гол и не отсъди реална дузпа.

    Коментиран от #14

    13:27 08.07.2026

  • 10 Глупости

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Френски съдия няма интерес Аржентина да е срещу Франция.
    Има стаичка с видео.
    Тя командва а не съдията.
    Всичко е документирано

    Коментиран от #11

    13:29 08.07.2026

  • 11 Тома

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Глупости":

    Френския съдия има интерес кой плаща бе батко и нищо лично

    13:46 08.07.2026

  • 12 Да се оплачат

    0 0 Отговор
    На арменският поп.

    13:48 08.07.2026

  • 13 Истината е

    3 0 Отговор
    Че твърде рано Египет реши, че е спечелил мача.Отборът прояви една наивност, която му струва доста скъпо.Повлия и ранната принудителна смяна на Емам Ашур, който до този момент се справяше блестящо. След 70-та минута играчите на Египет видимо се измориха и помислиха, че мача е спечелен и това беше голяма грешка.Отлично играещият в този мач Хайсем Хасан също беше сменен, тъй като изхаби много енергия и това притъпи опасните контраатаки на египтяните, като от това в крайна сметка, не без намесата на Провидението се възползуваха аржентинците! жалко за този вдъхновен отбор на Египет, изиграл мач, който дълго ще се помни и коментира, но за мен в голяма степен са си виновни самите те!

    Коментиран от #16

    13:51 08.07.2026

  • 14 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "........":

    Значи не трябваше да се отмени гола?! А дузпата... Тя щеше да бъде най-смешната в целия турнир! Добре е, че футбола има много фенове, не е добре, когато има такива, които не разбират!
    Кристиано колко гола вкара?

    13:53 08.07.2026

  • 15 А добро утро

    2 1 Отговор
    Няма да ви оставят. Фифа си има фаворит.

    14:00 08.07.2026

  • 16 Доротея

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Истината е":

    Той и Бюлент Мюмюн не повлия на изхода на мача толкова, колкото съдийството, но но това не променя факта, че толерира единия отбор! Пред наказателното поле на Египет всеки двубой е фал в полза на Аржентина, пред тяхното не! Дори да не бе такъв развоя на мача в последните минути, щяха да го дотикат с картони, фалаве и нова дузпа! Споменатите футболисти на Египет не бяха сменени поради умора, а че тайно бяха ритани, без наказания за извършителите! При 2:1, Бюлент се бе загрижил, че на Аржентина може да се наложи да играе продължения!? И срещу Франция съдийството бе брутално, но тя се спаси! Това не отменя тенденциозното съдийство! Бапетата буквално бяха бити с топка и без топка по всички части на терена! Резултат - картони за френските футболисти, за парагвайците няма!

    Коментиран от #17

    14:00 08.07.2026

  • 17 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Доротея":

    Парагвайците не играха футбол ТЕ ИГРАХА КЕЧ!

    14:13 08.07.2026

  • 18 Зик

    1 0 Отговор
    Чакам с нетърпение това досадно нещо да свърши.

    14:25 08.07.2026

  • 19 Тв критик

    1 0 Отговор
    Яяя то имало световно аз чак сега разбирам. Ще гледам закриването последните две минути ако се сетя .

    14:26 08.07.2026

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