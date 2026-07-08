Национал на Египет избухна след отпадането: Първенството е нагласено в полза на Аржентина (ВИДЕО)

Голмайсторът на Египет Мостафа Зико изрази яростното си недоволство след драматичната загуба с 2:3 от Аржентина, която изпрати „гаучосите“ на четвъртфиналите на световното първенство. Нападателят вкара два гола през второто полувреме, но първият бе отменен от главния съдия Франсоа Летексие заради нарушение, извършено почти на 100 метра от вратата на аржентинците.
В самия край на мача Египет претендираше за две отделни нарушения в наказателното поле на съперника, но Летексие не преразгледа нито една от ситуациите чрез VAR – решение, което предизвика бурни реакции.
„Съдията не беше справедлив. Това беше явна несправедливост. През първата част на мача свършихме добра работа, но от началото съдията работеше срещу нас. Имахме аванс от 2:0, който трябваше да ни бъде достатъчен, за да спечелим срещу Аржентина. Ясно е, че този турнир е нагласен. Бог ни е свидетел“, каза през сълзи Зико.
Нападателят се извини на египетските фенове, подчертавайки, че отборът е искал да ги зарадва, но не е получил шанс да го направи.
„Искам да се извиня на хората в Египет. Само искахме да ги зарадваме, но това не ни бе позволено. Изходът от турнира е в ръцете на съдиите. Поздравления за Аржентина за световната титла, ние не се нуждаем от друго“, добави той.
"It's clear that this tournament has been fixed."— BBC Sport (@BBCSport) July 7, 2026
Egypt's Mostafa Zico was not happy with some of the decisions in their game against Argentina. pic.twitter.com/VbDdFbkRBC
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
13:02 08.07.2026
2 име
13:05 08.07.2026
3 Арменският поп
13:05 08.07.2026
4 Кобра Кай 🥋
13:09 08.07.2026
5 И Киев е Руски
13:10 08.07.2026
6 Ицо
Коментиран от #9
13:13 08.07.2026
7 да бе да
И да ви бяха признали ония втори гол, Аржентина пак ви смачкваха. Нямахте сили повече да тичате двойно и тройно, а и лксъметът ви нямаше как да ви спасява вечно.
3 чисти гола ама 100% изтърваха Аржентина при 0-1.
13:24 08.07.2026
8 Тома
Коментиран от #10
13:26 08.07.2026
9 ........
До коментар #6 от "Ицо":Ами, защото същия този съдия, им отмени гол и не отсъди реална дузпа.
Коментиран от #14
13:27 08.07.2026
10 Глупости
До коментар #8 от "Тома":Френски съдия няма интерес Аржентина да е срещу Франция.
Има стаичка с видео.
Тя командва а не съдията.
Всичко е документирано
Коментиран от #11
13:29 08.07.2026
11 Тома
До коментар #10 от "Глупости":Френския съдия има интерес кой плаща бе батко и нищо лично
13:46 08.07.2026
12 Да се оплачат
13:48 08.07.2026
13 Истината е
Коментиран от #16
13:51 08.07.2026
14 ?????
До коментар #9 от "........":Значи не трябваше да се отмени гола?! А дузпата... Тя щеше да бъде най-смешната в целия турнир! Добре е, че футбола има много фенове, не е добре, когато има такива, които не разбират!
Кристиано колко гола вкара?
13:53 08.07.2026
15 А добро утро
14:00 08.07.2026
16 Доротея
До коментар #13 от "Истината е":Той и Бюлент Мюмюн не повлия на изхода на мача толкова, колкото съдийството, но но това не променя факта, че толерира единия отбор! Пред наказателното поле на Египет всеки двубой е фал в полза на Аржентина, пред тяхното не! Дори да не бе такъв развоя на мача в последните минути, щяха да го дотикат с картони, фалаве и нова дузпа! Споменатите футболисти на Египет не бяха сменени поради умора, а че тайно бяха ритани, без наказания за извършителите! При 2:1, Бюлент се бе загрижил, че на Аржентина може да се наложи да играе продължения!? И срещу Франция съдийството бе брутално, но тя се спаси! Това не отменя тенденциозното съдийство! Бапетата буквално бяха бити с топка и без топка по всички части на терена! Резултат - картони за френските футболисти, за парагвайците няма!
Коментиран от #17
14:00 08.07.2026
17 Гост
До коментар #16 от "Доротея":Парагвайците не играха футбол ТЕ ИГРАХА КЕЧ!
14:13 08.07.2026
18 Зик
14:25 08.07.2026
19 Тв критик
14:26 08.07.2026