Бразилският талант Андрей Сантош поема към Манчестър Юнайтед: Челси финализира сделката

Челси и Манчестър Юнайтед са стигнали до окончателно споразумение за трансфера на обещаващия халф Андрей Сантош. Според информация на "BBC", 22-годишният бразилец ще облече екипа на "червените дяволи", а лондончани ще получат внушителните 48 милиона паунда. Сумата може да нарасне с още 2 милиона, ако Сантош изпълни определени клаузи, свързани с представянето си на "Олд Трафорд".

Освен солидната трансферна сума, "сините" от Лондон са договорили и 10% от евентуална бъдеща продажба на южноамериканеца. Това стратегическо решение може да донесе допълнителни дивиденти на клуба при следващ трансфер на Сантош.

Очаква се до края на седмицата Сантош да премине задължителните медицински прегледи, след което ще парафира договор с Манчестър Юнайтед до лятото на 2031 година. Ако всичко протече по план, бразилецът ще се присъедини към новите си съотборници още преди началото на предсезонната подготовка.

През изминалата кампания Андрей Сантош се отличи с 43 участия във всички турнири, като реализира 3 попадения и асистира за още 4 гола. Със своята енергия, креативност и борбен дух, младият полузащитник се превърна в един от най-обещаващите таланти на бразилския футбол.