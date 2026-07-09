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Ромарио с остри думи към Анчелоти: Бих го изпратил по живо, по здраво

Ромарио с остри думи към Анчелоти: Бих го изпратил по живо, по здраво

9 Юли, 2026 18:12 740 2

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  • ромарио-
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  • карло анчелоти-
  • световното първенство-
  • romario tv

Бразилската футболна икона настоява за незабавна промяна начело на „селесао“

Ромарио с остри думи към Анчелоти: Бих го изпратил по живо, по здраво - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Един от най-големите герои на Бразилия – Ромарио, отправи безпощадна критика към селекционера Карло Анчелоти. След разочароващото отпадане на Бразилия още на осминафиналите на Световното първенство, световният шампион от 1994 година не спести нито дума в своя канал Romario TV.

Ромарио, известен със своята откровеност, определи изявите на националния отбор под ръководството на италианския специалист като „позорни“. „Без да се замисля, бих прекратил договора на Анчелоти на секундата!“, заяви той. „Щях да вляза в съблекалнята, да му благодаря и да го изпратя по живо, по здраво. Ако иска, нека си търси правата в съда – ще видим какво ще стане. След този срам, Анчелоти няма място начело на Бразилия. Това е напълно недопустимо! Време е за промяна.“

Карло Анчелоти пое кормилото на бразилския национален отбор през май 2025 година, а договорът му е валиден до края на Мондиал 2030. Въпреки богатия си опит и впечатляваща визитка, 67-годишният треньор не успя да оправдае надеждите на милионите фенове на „селесао“.

След поредното разочарование на голям форум, бразилският футбол е изправен пред сериозни въпроси.


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  • 1 тренер

    5 1 Отговор
    Да караш бразилци да играят европейски футбол си е тъпотия, както и се видя😉

    18:28 09.07.2026

  • 2 ХиХи

    8 0 Отговор
    Може да изпрати и целият отбор, много ке ги бива и тях

    18:32 09.07.2026

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