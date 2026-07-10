Манчестър Юнайтед на ръба на троен трансферен удар, но казусът „Едерсон“ остава отворен

Бразилският полузащитник Андрей Сантос е преминал успешно медицинските прегледи преди да завърши трансфера си от Челси в Манчестър Юнайтед, информира Фабрицио Романо. Още в сряда вечер стана ясно, че двата клуба са постигнали договорка за сделка на стойност 48 милиона паунда твърда сума плюс още два под формата на бонуси. Очаква се халфът днес да е на базата на “червените дяволи”, където да подпише личния си договор. Очакванията са контрактът да бъде до лятото на 2031 година плюс опция за допълнителен сезон.

Романо допълва, че най-вероятно по същото време в петък своите медицински тестове ще проведе и друго очаквано ново попълнение Карл Дарлоу. Най-интересен остава казусът около бразилския национал Едерсон. От Манчестър Юнайтед постигнаха договорка с Аталанта за правата му на стойност около 40 милиона евро плюс бонуси още преди старта на Световното, на което той бе повикан по спешност и завършването на сделката се отложи.

Сега обаче ситуацията около него е променена от страна на англичаните. Очаква се той да пристигне в Англия през следващата седмица и на свой ред да мине медицинските тестове, а едва тогава шефовете на “червените дяволи” ще вземат окончателно решение дали този трансфер ще бъде осъществен или ще се откажат от Едерсон.