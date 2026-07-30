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Кольо Парамов пред ФАКТИ: Доклад за политическата олигархия доведе до отстраняването на Цветан Цветков през 2023-а (ВИДЕО)

Кольо Парамов пред ФАКТИ: Доклад за политическата олигархия доведе до отстраняването на Цветан Цветков през 2023-а (ВИДЕО)

30 Юли, 2026 14:28 1 662 16

  • кольо парамов-
  • доклад-
  • димитър главчев-
  • сметна палата-
  • цветан цветков

Разработката за политическата олигархия е била прекратена, след като започнала да достига до ограничен кръг хора, казва гостът

Кольо Парамов пред ФАКТИ: Доклад за политическата олигархия доведе до отстраняването на Цветан Цветков през 2023-а (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
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Премиерът каза, че борбата с олигархията започва в директна форма. Респективно днес изпълняващият функциите главен прокурор възлага да бъдат детайлно проверени всички връзки и отношения между олигарси. И това ще стане под надзора на Бургаската окръжна прокуратура. Но искам да се върна години назад. На 28 юли 2023 година беше освободен бившият председател на Сметната палата Цветан Цветков. Причината за освобождаването му е изготвеният доклад от март 2023 година, свързан с политическата олигархия, парламента и хората, които са ги назначили. Доклад за политическата олигархия доведе до отстраняването на Цветан Цветков през 2023-а. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кольо Парамов, финансов експерт.

„Те не са очаквали, че под ръководството на Цветков ще бъде изготвен толкова детайлен доклад относно тези финансови измами. Когато докладът е подготвен и започва да се разпространява между трима-четирима души извън институцията, веднага се взема решение Цветков да бъде освободен като председател на Сметната палата. Заедно с него са отстранени и част от хората, които са работили по доклада. Така големият доклад на практика е прекратен и вместо него е пуснат един значително по-малък доклад – около 180 страници. Именно тогава започва да се проучва схемата как да бъде отстранен Цветков“, казва още гостът.

„Остава въпросът защо човекът, който го замени – визирам Димитър Главчев, мълчи за тези промени и защо не се разкриват останалите материали. По този начин, според мен, обществото буквално се дезинформира“, казва още Кольо Парамов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Потресаващо!

    14 15 Отговор
    Колю Парамов трябва веднага да бъде назначен за съветник на Радев и да започне стъпка по стъпка разплитането на кражбите на Борисов и герберските крадци-министри и депутати около него.

    Коментиран от #15

    14:34 30.07.2026

  • 3 Всичко е оплетено като свински черва

    13 0 Отговор
    Няма независими власти!

    14:35 30.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тоя Циркаджия ?

    10 4 Отговор
    Какво Си ?

    Въобразява ?

    14:43 30.07.2026

  • 9 БКП Колю Парамата

    10 3 Отговор
    е като ГЕРБ-ДПС-ПБ Бареката пенсионер.

    14:47 30.07.2026

  • 10 Бях точен с парите

    10 5 Отговор
    Сегашният вътрешен министър Демерджиев задминава многократно Цветанов по имоти придобити на много под пазарната цена, но него Радев няма да го отстрани.

    14:52 30.07.2026

  • 11 Колю Парамов

    8 4 Отговор
    да се прекръсти на Колю Парламата или още по-добре на Колю Лакардията.

    14:52 30.07.2026

  • 12 един БЪЛГАРИН

    14 0 Отговор
    „Защо една учителка или лекар трябва да работят до пълно изнемогване до 63-65 години, за да вземат минимална или средна пенсия, а чиновник в администрацията на МВР, който е прекарал кариерата си зад бюро, се пенсионира млад и продължава да заема мястото, получавайки и двете?"

    Коментиран от #16

    14:52 30.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Той

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Потресаващо!":

    Поредния потресаващ, наредете се на опашката.

    15:26 30.07.2026

  • 16 Друг Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "един БЪЛГАРИН":

    Защото избирате такива като Радев.

    16:09 30.07.2026

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