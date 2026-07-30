Кольо Парамов пред ФАКТИ: Доклад за политическата олигархия доведе до отстраняването на Цветан Цветков през 2023-а (ВИДЕО)

Премиерът каза, че борбата с олигархията започва в директна форма. Респективно днес изпълняващият функциите главен прокурор възлага да бъдат детайлно проверени всички връзки и отношения между олигарси. И това ще стане под надзора на Бургаската окръжна прокуратура. Но искам да се върна години назад. На 28 юли 2023 година беше освободен бившият председател на Сметната палата Цветан Цветков. Причината за освобождаването му е изготвеният доклад от март 2023 година, свързан с политическата олигархия, парламента и хората, които са ги назначили. Доклад за политическата олигархия доведе до отстраняването на Цветан Цветков през 2023-а. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кольо Парамов, финансов експерт.



„Те не са очаквали, че под ръководството на Цветков ще бъде изготвен толкова детайлен доклад относно тези финансови измами. Когато докладът е подготвен и започва да се разпространява между трима-четирима души извън институцията, веднага се взема решение Цветков да бъде освободен като председател на Сметната палата. Заедно с него са отстранени и част от хората, които са работили по доклада. Така големият доклад на практика е прекратен и вместо него е пуснат един значително по-малък доклад – около 180 страници. Именно тогава започва да се проучва схемата как да бъде отстранен Цветков“, казва още гостът.



„Остава въпросът защо човекът, който го замени – визирам Димитър Главчев, мълчи за тези промени и защо не се разкриват останалите материали. По този начин, според мен, обществото буквално се дезинформира“, казва още Кольо Парамов.



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