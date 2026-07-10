Левски отваря втори фен магазин

От Левски излязоха с информация, че откриват втори фен магазин на клубния стадион "Георги Аспарухов“.

Той ще отвори врати още на двубоя с Борац и ще работи на всеки домакински мач от 10:00 часа до края на срещата.

Новият феншоп ще е позициониран пред Сектор "А“ срещу официалния магазин и цялата инвестиция в него е изцяло, за да облекчи вас. Защото знаем колко досадно е да се чака на опашка.

"Благодарим ви за огромния интерес към всичко, което правим - абонаментни карти, официален екип и всички останали артикули. Вие наистина нямате аналог не само в България, а и на Балканите", написаха от клуба.