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Левски отваря втори фен магазин

Левски отваря втори фен магазин

10 Юли, 2026 16:51 562 4

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  • фенове

Новият феншоп ще е позициониран пред Сектор "А“

Левски отваря втори фен магазин - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От Левски излязоха с информация, че откриват втори фен магазин на клубния стадион "Георги Аспарухов“.

Той ще отвори врати още на двубоя с Борац и ще работи на всеки домакински мач от 10:00 часа до края на срещата.

Новият феншоп ще е позициониран пред Сектор "А“ срещу официалния магазин и цялата инвестиция в него е изцяло, за да облекчи вас. Защото знаем колко досадно е да се чака на опашка.

"Благодарим ви за огромния интерес към всичко, което правим - абонаментни карти, официален екип и всички останали артикули. Вие наистина нямате аналог не само в България, а и на Балканите", написаха от клуба.


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