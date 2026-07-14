Елизара Янева с впечатляваща победа над топ съперничка в Рим

Младата и амбициозна Елизара Янева демонстрира класа и хладнокръвие на корта в Рим, където постигна категорична победа над поставената под номер едно в схемата Оксана Селехметиева. Срещата от престижния турнир WTA 125, провеждащ се на червени кортове в италианската столица, завърши с резултат 6:3, 6:2 в полза на 19-годишната българка.

От началото на мача Янева показа, че няма да се даде лесно на далеч по-опитната рускиня, която заема 88-о място в световната ранглиста. Със завидна увереност и прецизни удари, българската първа ракета реализира два пробива в първия сет, с което си осигури комфортна преднина.

Във втората част Янева продължи да доминира, повеждайки с 3:1 и не остави никакви шансове на съперничката си, затваряйки мача след 80 минути игра.

С този успех Елизара Янева не само си осигури място във втория кръг на надпреварата, но и прибави 15 ценни точки към актива си в световната ранглиста, както и парична награда от 1740 евро.

В битка за място на четвъртфиналите талантливата българка ще се изправи срещу победителката от двубоя между София Лансере и квалификантката Елена Малигина.