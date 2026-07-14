Ламин Ямал: Вълнението е огромно, но не усещам тежестта на очакванията

В навечерието на дългоочаквания полуфинал между Испания и Франция на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, Ламин Ямал – едно от най-ярките имена в състава на „Ла Роха“ – разкри пред медиите своите мисли и чувства. Двубоят, който ще започне в 22:00 часа българско време, противопоставя настоящия европейски шампион на световния вицешампион от Мондиал 2022 – истински футболен спектакъл, който приковава вниманието на милиони.

„Не изпитвам страх, когато излизам на терена, дори срещу толкова силен съперник като Франция“, категоричен бе Ямал.

Младият нападател подчерта, че за него най-важното е да играе със сърце и да бъде полезен на отбора: „Головете са специални, но най-важното е да дам всичко от себе си. Когато се раздаваш докрай, напрежението изчезва – остава само удоволствието от играта.“

За Ламин Ямал този полуфинал е не просто пореден мач, а истински връх в кариерата му до момента. „Това е най-значимият двубой, в който съм участвал. Вълнението е огромно, но не усещам тежестта на очакванията. Мнозина смятат, че не съм в топ форма, но вярвам, че утрешният ден ще бъде специален за мен и за целия отбор“, сподели с усмивка младият футболист.

Ямал не пропусна да отбележи, че футболът му е дал възможност да бъде разпознаваем по целия свят, дори на места като Чатануга. „Гордея се с постигнатото, но знам, че животът е много повече от един мач. След последния съдийски сигнал всеки ще продължи по своя път“, философски заключи испанският национал.

В края на разговора Ламин Ямал разказа с усмивка за своя брат, който често попада в обектива на камерите: „Той още не осъзнава какво се случва. Държи се така, както у дома – прави глупости и се забавлява. Радвам се, че хората го харесват, а мен ме забавлява да го гледам на екрана.“