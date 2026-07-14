Ал-Хилал със сериозен интерес към Хари Кейн

Ал-Хилал, един от най-амбициозните клубове в Саудитска Арабия, е отправил поглед към английския голмайстор Хари Кейн. Според информация на Sky Sport, представители на клуба вече са влезли в контакт с агента на 32-годишния нападател, за да обсъдят евентуален трансфер.

Макар че интересът от страна на Ал-Хилал е сериозен, самият Хари Кейн все още не е взел окончателно решение за бъдещето си. Източници, близки до футболиста, разкриват, че той желае първо да се запознае подробно със спортните и финансовите условия, които саудитският клуб може да предложи. Едва след това английският национал ще прецени дали да приеме предизвикателството и да се впусне в ново приключение извън Европа.

Договорът на Кейн с германския шампион Байерн Мюнхен съдържа специална клауза за освобождаване на стойност 65 милиона евро, която може да бъде активирана през третия му сезон в клуба. Засега Ал-Хилал не е отправил официално запитване към баварците, но преговорите с лагера на Кейн подсказват, че интересът е повече от сериозен.

Откакто се присъедини към Байерн през 2023 година, Хари Кейн се превърна в ключова фигура за отбора. Само през сезон 2025/26 той изигра 51 мача, реализира впечатляващите 61 гола и добави 7 асистенции към актива си. С баварците английският стрелец вече има две шампионски титли на Германия, а настоящият му контракт е валиден до лятото на 2027 година.