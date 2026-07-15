Сестри Стоеви с впечатляваща победа на старта в Токио

Отлично представяне беляза първия мач на Стефани и Габриела Стоеви на силния турнир HSBC BWF World Tour Super 750 в Токио. Българските асове в бадминтона, които вече пет пъти са покорявали европейския връх, не оставиха никакви шансове на осмите в схемата – тайванките Ен-Цу Хуан и Хсие Пей-шан. Нашите момичета триумфираха категорично с резултат 21:16, 21:10, демонстрирайки отлична форма и завидна синхронизация на корта.

Във втория кръг на надпреварата сестрите Стоеви ще се изправят срещу представителките на домакините – Руи Хироками и Саяка Хобара. Очаква се оспорван двубой, в който българките ще търсят нова победа и класиране напред в турнира с внушителен награден фонд от 950 хиляди долара.

След приключването на японската надпревара, от 21 до 26 юли сестри Стоеви ще премерят сили и на престижния турнир в Гуанчжоу, Китай. Там ги очаква още по-голямо предизвикателство – награден фонд от цели 2 милиона долара и сблъсък в първия кръг с японките Рин Иванага и Кие Наканиши, които са поставени под номер седем в схемата.