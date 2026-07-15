Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Португалският ас Нуно Боржеш сложи край на участието на Григор Димитров в Бостад

Португалският ас Нуно Боржеш сложи край на участието на Григор Димитров в Бостад

15 Юли, 2026 16:57 526 2

  • григор димитров-
  • нуно боржеш-
  • бостад-
  • atp 250-
  • тенис-
  • българия-
  • португалия-
  • световна ранглиста-
  • турнир-
  • спортни новини

Българският тенисист отпадна във втория кръг след поражение от миналогодишния шампион

Португалският ас Нуно Боржеш сложи край на участието на Григор Димитров в Бостад - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров приключи преждевременно участието си на престижния турнир от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция. Във втория кръг хасковлията се изправи срещу добре познатия си съперник – португалеца Нуно Боржеш, който се оказа непреодолимо препятствие и го победи с категоричното 6:4, 6:2.

Петият поставен в основната схема Боржеш, заемащ 52-ро място в световната ранглиста, демонстрира отлична форма и не остави шанс на Димитров. Срещата продължи малко над час, като португалецът затвърди реномето си на фаворит и направи още една крачка към защитата на титлата си в Бостад. Именно тук, през 2024 година, Боржеш спечели първия си ATP трофей, след като на финала надделя над легендарния Рафаел Надал.

Въпреки ранното отпадане, Григор Димитров не си тръгва с празни ръце. Благодарение на победата си в първия кръг срещу чеха Далибор Свърчина, българинът добави 25 точки към актива си за световната ранглиста и си осигури 10 750 евро от наградния фонд, който тази година възлиза на внушителните 612 620 евро.

Двубоят между Димитров и Боржеш бе трети в историята на съперничеството им, като до момента двамата си бяха разменили по една победа. Този път обаче португалецът излезе краен победител и продължава уверено напред в турнира.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    1 1 Отговор
    Пубеда! С партия Боташ пубеда! Mачкaй Гришу!

    17:02 15.07.2026

  • 2 Гоуст

    7 0 Отговор
    Гледах му мача. Направо се чудя защо продължава да се мъчи, а не прекрати кариерата си. Такова нежелание за игра не съм виждал. Сякаш на сила го карат да играе

    17:02 15.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове