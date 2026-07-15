Португалският ас Нуно Боржеш сложи край на участието на Григор Димитров в Бостад

Григор Димитров приключи преждевременно участието си на престижния турнир от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция. Във втория кръг хасковлията се изправи срещу добре познатия си съперник – португалеца Нуно Боржеш, който се оказа непреодолимо препятствие и го победи с категоричното 6:4, 6:2.

Петият поставен в основната схема Боржеш, заемащ 52-ро място в световната ранглиста, демонстрира отлична форма и не остави шанс на Димитров. Срещата продължи малко над час, като португалецът затвърди реномето си на фаворит и направи още една крачка към защитата на титлата си в Бостад. Именно тук, през 2024 година, Боржеш спечели първия си ATP трофей, след като на финала надделя над легендарния Рафаел Надал.

Въпреки ранното отпадане, Григор Димитров не си тръгва с празни ръце. Благодарение на победата си в първия кръг срещу чеха Далибор Свърчина, българинът добави 25 точки към актива си за световната ранглиста и си осигури 10 750 евро от наградния фонд, който тази година възлиза на внушителните 612 620 евро.

Двубоят между Димитров и Боржеш бе трети в историята на съперничеството им, като до момента двамата си бяха разменили по една победа. Този път обаче португалецът излезе краен победител и продължава уверено напред в турнира.