Резултати от контролни срещи на българските отбори играни днес

Христо Янев: Без значение кой ще стъпи на терена утре, ЦСКА трябва да продължи напред

Старши треньорът на ЦСКА - Христо Янев даде пресконференция преди реванша с Дери Сити от турнира Лига Европа, който е утре от 20:30 часа. Той се на ...