Резултати от контролни срещи на българските отбори играни днес

Резултати от контролни срещи играни на 15 юли:
Българово - Созопол 2:7
Банско тийм - Беласица Петрич 0:0
Локомотив II Пловдив - Левски Карлово 2:0
Пирин Разлог - Струмска слава Радомир 0:3
Спортист Своге - Ботев Ихтиман 1:0
Септември Симитли - Национал София 2:2
Костинброд - ЦСКА III 0:0
Сливнишки герой - Левски II 2:2
Балкан Ботевград - Ботев София 2:3
Берое Стара Загора - Марица Милево 1:2
Славия - Рилски спортист 3:1
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