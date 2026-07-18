Комо с нова подобрена оферта за Трево Чалоба от Челси

Италианският Комо засилва натиска си върху Челси, като подготвя значително по-апетитна оферта за подписа на Трево Чалоба. Според последните информации от Апенините, клубът от Серия А е готов да извади 30 милиона евро плюс допълнителни бонуси, за да си осигури услугите на 27-годишния английски бранител.

Първоначалното предложение на Комо – 28 милиона евро твърда сума и още 2 милиона под формата на бонуси – бе категорично отхвърлено от лондончани. Въпреки това, новата оферта се доближава до желаната от Челси сума от 35 милиона евро, което може да се окаже решаващо за финализиране на сделката.

Докато Интер също проявяваше интерес към Чалоба, „нерадзурите“ вече са се отказали от наддаването, оставяйки Комо като основен фаворит за подписа на защитника. Това развитие дава сериозно предимство на амбициозния италиански клуб в битката за английския национал.

В момента Трево Чалоба се намира в САЩ, където с националния отбор на Англия се подготвя за сблъсъка с Франция в битката за третото място на Световното първенство. Възпитаникът на Челси, който често бе изпращан под наем в различни отбори, изглежда все по-близо до това да поеме по нов път в италианския футболен елит.