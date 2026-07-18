Новини
Спорт »
Тенис »
Елизара Янева загуби четвъртфинала в Рим след двучасова битка

Елизара Янева загуби четвъртфинала в Рим след двучасова битка

18 Юли, 2026 09:56 487 2

  • елизара янева-
  • четвъртфиналите-
  • тенис-
  • турнир-
  • wta 125-
  • рим

Турнирът е от сериите WTA 125

Елизара Янева загуби четвъртфинала в Рим след двучасова битка - 1
БГНЕС/БФТенис
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на тенис турнира от сериите WTA 125 на клей в италианската столица Рим, който е с награден фонд 100 хиляди евро.

Първата ракета на България при дамите допусна обрат и отстъпи с 6:4, 2:6, 2:6 пред Мартина Тревизан (Италия) – полуфиналистка на „Ролан Гарос" през 2022 г. и бивша №18 в световната ранглиста. Двубоят продължи два часа и четири минути.


Янева започна отлично срещата и поведе с 3:0. Италианката изравни за 4:4, но българката направи нов пробив в десетия гейм и спечели първия сет с 6:4. Във втората част Янева поведе с 2:1, но загуби следващите пет гейма. В решителния трети сет тя навакса пасив от 0:2 до 2:2, но след това Тревизан спечели четири поредни гейма и затвори мача.


Въпреки поражението, 19-годишната Янева записа пореден силен резултат през сезона. Тя постигна две победи в турнира, включително впечатляващ успех с 6:3, 6:2 над поставената под №1 в схемата и №88 в световната ранглиста Оксана Селехметиева.


През тази седмица Янева заема 196-ото място в световната ранглиста, но благодарение на силното си представяне в Рим ще запише ново рекордно класиране в кариерата си и ще влезе в топ 185.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нищо

    2 0 Отговор
    продължавай напред!

    09:58 18.07.2026

  • 2 !!!

    0 0 Отговор
    Като истории за сестрите Малееви!

    11:20 18.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове